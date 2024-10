Cinq ans et quatre mois de prison Un Genevois échappe à l'expulsion malgré des condamnations pour viol et tentatives d'extorsion

Condamné pour extorsion et viol, un trentenaire genevois échappe à l'expulsion. La Cour de justice de Genève a confirmé sa peine de cinq ans et quatre mois de prison, malgré des preuves ADN et des témoignages accablants.