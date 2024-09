L'espace aérien suisse fait l'objet mercredi et jeudi d'un entraînement d'avions de combat suisses, américains et autrichiens. Huit appareils au total sont impliqués.

Les forces aériennes suisses et américaines se sont entraînées ensemble

Chez nous qui plus est!

ATS Agence télégraphique suisse

Un F-35 de la Vermont Air National Guard vole au-dessus de l'aéroport de Skopje (Macédoine), en juin 2022, dans le cadre d'une mission de police aérienne de l'OTAN. Photo: keystone-sda.ch

L'exercice engage quatre avions de combat de type F/A-18 de l’escadrille d’aviation 11 de Meiringen (BE), deux avions de combat de type Eurofighter des forces autrichiennes et deux F-35 de la Vermont Air National Guard de l’armée de l’air américaine, indique mercredi un communiqué du Groupement de la Défense.

Les Eurofighter et les F-35 décolleront de Zeltweg (Autriche), où les jets américains sont actuellement stationnés à l’occasion d'un show aérien. Après l’entraînement, les Eurofighter et les F-35 regagneront leur base aérienne respective en Autriche et aux États-Unis, précise le communiqué.

Cet exercice «vise à renforcer la capacité de défense de l’Armée suisse à travers la coopération internationale», souligne encore le texte.