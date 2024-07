La fusillade avait eu lieu dans un appartement de la rue Basse à Grandson (archives).

L'auteur du double homicide de Grandson (VD) en 2020, dans un deal de drogue qui avait mal tourné, risque 30 ans de prison. C'est la peine qui a été requise à l'encontre de ce Français, jugé mercredi par les assises du Doubs à Besançon.

Verdict attendu mercredi dans la soirée

L'avocate générale, Margaret Parietti, a souligné dans son réquisitoire que «chaque tir était voulu, destiné à une victime, visant un organe vital, touchant toutes les victimes au niveau de la tempe ou de la tête».

La magistrate a réclamé 30 ans de réclusion assortie d'une mesure de sûreté de 15 ans et d'un suivi socio-judiciaire de 10 ans à l'encontre de ce Français de 25 ans. Le prévenu est poursuivi pour assassinat et tentative d'assassinat et encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu mercredi dans la soirée.