Champion des annulations EasyJet plombe l’aéroport de Genève avec ses retards en cascade

Les retards et annulations fréquents d’EasyJet affectent l’aéroport de Genève, déjà touché par des grèves et un manque de personnel. Cointrin devient l’un des aéroports les plus perturbés d’Europe en 2024, révèle «Le Temps».