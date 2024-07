Vevey célèbre les cinq ans de la dernière Fête des vignerons

Le cinquième anniversaire de la Fête des vignerons 2019 sera célébré au bord du lac à Vevey (VD) le 10 août. Ouverte à tous, cette journée de festivités sera familiale et conviviale, avec un défilé en costume, des animations et une projection du dernier spectacle.

Le 10 août prochain, Vevey célébrera les cinq ans de la dernière Fête des vignerons avec notamment un cortège au centre-ville (archives).

Le cinquième anniversaire de la Fête des vignerons 2019 sera célébré au bord du lac à Vevey (VD) le 10 août. Ouverte à tous, cette journée de festivités sera familiale et conviviale, avec un défilé en costume, des animations et une projection du dernier spectacle. Dès midi, un cortège festif parcourra les rues de Vevey.

Environ 500 acteurs figurants des Fêtes des Vignerons y prendront part, a annoncé l’Association des Amis de la Fête des Vignerons (MaFeVi) mardi dans un communiqué. Plus de quinze troupes aussi emblématiques que Les Bourgeons et les Hommes du Premier Printemps, les Effeuilleuses ou encore les Cent pour Cent ont d’ores et déjà annoncé leur participation, se réjouit-elle.

Démonstrations de cors des alpes, de chants et de samba

La fête se poursuivra au Jardin du Rivage avec des places de pique-nique, une offre de restauration et de dégustation des crus des appellations Lavaux et Chablais, aire de contrôle de la Confrérie des Vignerons. Au programme également, démonstrations de cors des alpes, de chants et de samba.

Le soir, la magie de la Fête des Vignerons renaîtra avec une projection du spectacle emblématique de l’édition 2019. L’occasion, pour les fans de revoir le spectacle et pour les nouveaux habitants de la région ou les personnes de passage de faire connaissance avec cette tradition vivante.

L’Association des Amis de la Fête des Vignerons (MaFeVi), qui organise l'événement avec le soutien de la Confrérie des Vignerons, souhaite ainsi perpétuer l'esprit de la fête et le faire rayonner jusqu'à la prochaine édition. Organisée tous les quarts de siècle environ, la Fête des vignerons est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. En 2019, elle avait attiré plus d'un million de personnes dans les rues de Vevey sur 25 jours. La prochaine édition pourrait se tenir autour de 2040.