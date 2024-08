La Plage des Six Pompes, festival international des arts de la rue, a fait mardi son retour à La Chaux-de-Fonds (NE) après l'annulation de l'édition 2023 en raison de la tempête. Une cinquantaine de compagnies et 200 représentations sont au programme jusqu'à dimanche.

Retour du festival de la Plage des Six Pompes à La Chaux-de-Fonds

1/2 Présente à la cérémonie d'ouverture, Elisabeth Baume-Schneider a souligné son "lien direct, comme franc-montagnarde", avec la manifestation, où elle est déjà venue plusieurs fois.

Rendez-vous incontournable de l'été chaux-de-fonnier qui attire près de 100'000 personnes, le festival invite des centaines d'artistes venus du monde entier dans une ambiance festive à travers les rues de la Métropole horlogère. Né en 1993, la Plage des Six Pompes est l'un des cinq plus importants festivals en Europe.

Avec le fil rouge «Retour à la rue!», l'événement chaux-de-fonnier accueille une cinquantaine de compagnies suisses et internationales de théâtre, de danse ou de cirque. Les organisateurs soulignent que la programmation se place sous les signes de l'impertinence et de la gravité avec en ligne de mire le retour à la rue et au texte.

Une annulation difficile en 2023

Le festival fonctionne avec un budget supérieur à 900'000 francs. Il dégage 35% de ses recettes via ses bars et la location des stands. En raison des travaux à la place du Marché, la configuration des lieux a subi des modifications. La grande scène a été déplacée au jardin de Beau-Site, à côté du Théâtre populaire romand (TPR).

Les artistes ont souffert de l’annulation du festival l'an dernier. Les organisateurs ont donc décidé de se positionner de manière claire en leur faveur. Le public continuera de payer le spectacle au chapeau (en liquide, par une application mobile ou via le site internet), mais une rémunération fixe par représentation est assurée.

Baume-Schneider salue «la résilience» du festival

La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider a participé à la cérémonie d'ouverture de la nouvelle édition de ce festival qui fait honneur aux arts vivants. Devant les médias, elle a souligné son «lien direct, comme franc-montagnarde», avec la manifestation, où elle est déjà venue plusieurs fois, et «la résilience» du festival après les intempéries qui ont frappé la région l'an dernier. La Jurassienne a été reçue par les autorités communales et cantonales pour un échange informel.

La venue de la cheffe du Département fédéral de l'intérieur (DFI) s'est déroulée en parallèle des dernières décisions politiques de la rentrée d'automne en vue du lancement de la première Capitale culturelle suisse de l'histoire. L'événement est prévu à La Chaux-de-Fonds en 2027.