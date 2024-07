Le Paléo Festival a de quoi accueillir et séduire de nombreux Alémaniques.

Paléo Festival, c'est la fête annuelle des Romands. Mais qu'en est-il au-delà du Röstigraben? Que vaut le plus grand open-air de Suisse face aux mastodontes alémaniques — Frauenfeld, Zurich Openair, Gurten ou Greenfield?

Nos collègues à Zurich cherchaient de bonnes raisons pour qu'un Alémanique vienne Musik hören sur la plaine de l'Asse. Voici cinq arguments pour convaincre votre correspondant suisse-allemand de traverser la Sarine, direction Nyon (VD), entre le 23 et le 28 juillet.

À Paléo, il y a des jeunes et des moins jeunes.

Générations confondues, fidélité absolue

Si nous autres Romands venons religieusement à Paléo chaque année, c'est que nos parents nous ont transmis le virus. Parfois même nos grands-parents avant eux.

On y croise aussi bien des poussettes et des oreilles couvertes de pamirs que des cheveux gris à l'ouïe qui déraille. Les générations se rassemblent et trouvent leur compte. Du rap à la pop/folk et de l'électro à la chanson française, il y en a pour tous les goûts.

La prog', c'est pas le plus important (on a faim)

La programmation musicale de cette année ne vous plaît pas? Pas bien grave. Le Paléo, c'est bien plus que des concerts. C'est autant (voire davantage) un festival de bouffe.

Magret de canard, hot fondue, pains chargés camerounais, poutine ou assiette éthiopienne: si vous avez de l'appétit (et quelques sous), il y a de quoi faire le tour du monde culinaire en une soirée... ou en une semaine.

Six jours de teuf mythiques

Vous en voyez beaucoup en Suisse des festivals qui durent six jours, vous? En une semaine entière de concerts sous les étoiles, pas le temps de s'ennuyer. Que vous y dormiez ou non, visiter le camping est une expérience sensorielle à vivre.

Vos meilleurs potes pour la fiesta? Un k-way et une paire de botte. Durant votre immersion, soyez sûrs qu'il va pleuvoir. C'est devenu un mythe. Pour les amateurs de glisse, la boue offrira le spectacle d'impressionnantes cascades.

Une histoire culte

La première édition remonte à 1976. Paléo s'appelait alors le First Folk Festival. Mais pour un événement qui se veut à la pointe des nouvelles sonorités qui font bouger les jeunes, d'où vient ce nom qui renvoie plutôt à tout ce qui est ancien?

C'est l'histoire de quatre potes de la région de Nyon et d'un cheval de course qui s'appelait Paléo… Le fondateur Daniel Rosselat et sa légendaire chemise à carreaux ont fait le bon pari. Ça fait un demi-siècle et 47 éditions que ça dure.

Découvrir le monde depuis la Suisse Romande

Venir à Paléo, c'est un voyage culturel. Chaque année, le Village du monde met l'accent sur un coin du globe. En 2024, les Balkans sont à l'honneur. Mais pour vous autres Alémaniques, c'est tout Paléo qui vous fera découvrir le mode de vie de ce côté-ci de la Sarine.

Vous voulez apprendre le français? Écoutez les nombreux artistes romands ou francophones. Vous voulez faire des rencontres? Rien de mieux qu'une file d'attente, pour une bière ou les toilettes, garnie de Romands enivrés. Bref, venez faire la fête chez nous.