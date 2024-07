La Confédération présente sa stratégie pour alerter la population

La Confédération a présenté jeudi sa stratégie multicanaux pour mieux informer la population en cas de danger. Outre les alertes traditionnelles par sirène et par radio ainsi que les services d'Alertswiss, elle prévoit l'introduction de la diffusion cellulaire.

Le site Web et l'application Alertswiss doivent être développés afin de proposer des contenus plus accessibles, selon la stratégie multicanaux d'alerte de la Confédération (image d'illustration).

La Confédération a présenté jeudi sa stratégie multicanaux pour mieux informer la population en cas de danger. Outre les alertes traditionnelles par sirène et par radio ainsi que les services d'Alertswiss, elle prévoit l'introduction de la diffusion cellulaire. Cette technologie permet de faire parvenir des messages courts à l'ensemble des téléphones mobiles présents dans une zone concernée, explique l'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) dans son document.

La guerre en Ukraine a montré à quel point la téléphonie mobile est importante pour communiquer avec son entourage et s'informer. L'OFPP va donc étudier la possibilité de mettre à disposition un réseau WLAN et des dispositifs pour charger les téléphones portables aux points de rencontre d'urgence. Ceux-ci sont mis en place par les autorités lorsque les canaux de télécommunications ordinaires ne sont plus disponibles.

Les coûts d'exploitation et de développement des canaux d'alerte et d'information pour la Confédération sont estimés à 300 millions de francs jusqu'en 2035.