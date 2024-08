Accident dans le canton de Fribourg Un conducteur assoupi provoque un incendie à Bossonnens

Un conducteur a perdu la maitrise de son véhicule samedi et terminé sa course dans le jardin d’un immeuble à Bossonnens (FR). A la suite du choc, le véhicule a pris feu et l’incendie s’est propagé sur la façade de l’immeuble. Personne n’a été blessé.