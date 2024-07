«À Bon Entendeur» a fait le test Des pesticides, dont un insecticide interdit, parsèment des abricots du Valais

Star du Valais, l'abricot n'est pas tout le temps naturel. «À Bon Entendeur» et la RTS ont analysé 12 paniers de fruits différents. Avec entre zéro et trois pesticides et fongicides, la plupart sont dans la norme. Un seul contient sept substances, dont une interdite.