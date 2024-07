Vols retardés, avions cloués au sol Comment 1500 salariés du géant aéronautique Aéroflot ont paralysé la Russie toute entière

Des centaines de vols d'Aeroflot ont été retardés le week-end dernier après que des hôtesses de l'air et des stewards se sont mis en arrêt maladie. Le mouvement a durement impacté le trafic aérien, et plus largement le pays. Le parquet mène désormais une enquête.