Une région minée par la guerre Un premier convoi humanitaire est arrivé au Darfour, via le Tchad

Un convoi d'aide humanitaire du Programme alimentaire mondial (PAM) est entré jeudi au Soudan via le point de passage frontalier d'Adré, entre le Tchad et le Darfour, pour la première fois après six mois de fermeture de cette voie.