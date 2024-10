Un million de foyers sans électricité Au moins huit morts dans de fortes pluies au Brésil

Les tempêtes au Brésil ont fait huit morts et privé d'électricité plus d'un million de foyers à Sao Paulo. Les pluies intenses et les vents de 100 km/h ont causé des chutes d'arbres et des effondrements de murs.