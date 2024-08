.Depuis la publication vendredi des chiffres du chômage américain les marchés «tirent clairement la conclusion qu'on va avoir une récession», explique Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique au sein de Lombard Odier IM. (Image d'illustration)

AFP Agence France-Presse

La «Sahm rule» ou «règle de Sahm» a été créée par Claudia Sahm, une ancienne économiste de la banque centrale américaine et la Maison Blanche. Cette règle dit que l'économie américaine entre en récession lorsque la moyenne des trois derniers mois du taux de chômage est supérieure de 0,5 point de pourcentage (50 points de base) ou plus à son niveau le plus bas des douze derniers mois.

Cet indicateur «purement empirique», qui n'a «pas de fondement théorique», rappelle à l'AFP Florian Ielpo, responsable de la recherche macroéconomique au sein de Lombard Odier IM, affiche ainsi 0,53 point de pourcentage en juillet 2024. Depuis la publication vendredi des chiffres du chômage américain, qui a augmenté plus que prévu à 4,3%, le plus haut taux de sans-emploi depuis octobre 2021, les marchés «tire(nt) clairement la conclusion qu'on va avoir une récession» et s'enfoncent dans le rouge, complète-t-il.

«Personne ne devrait paniquer»

Malgré ces chiffres, Claudia Sahm doute elle-même que sa règle soit applicable cette fois-ci: «Je ne crains pas que nous soyons actuellement en récession», a-t-elle dit au magazine américain Fortune dans une interview publiée vendredi. «Personne ne devrait paniquer à l'heure actuelle, même si cela semble être le cas pour certains», a-t-elle ajouté, car il y a des indicateurs clés de l'économie qui «semblent toujours très bons». Mme Sahm a noté que le revenu des ménages continue de croître, tandis que la consommation et les investissements des entreprises restent résilients.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, avait également cherché à rassurer, déclarant mercredi en conférence de presse que la règle de Sahm est «une régularité statistique» et que «ce n'est pas comme une règle économique qui vous dit que quelque chose doit arriver». La Fed avait décidé ce jour-là de conserver ses taux à leur plus haut niveau depuis 20 ans, tout en ouvrant la voie à une baisse en septembre.

Baisse exceptionnelle de la Fed?

Les craintes de récession ont accru la pression sur la Fed pour qu'elle réduise ses taux plus que prévu, voire avant sa prochaine réunion. Jerome Powell avait fait ses déclarations avant la publication des chiffres du chômage. «Évidemment, c'est quelque chose qui va inquiéter la Fed. Est-ce qu'il y a matière à ce que la Fed nous fasse une baisse exceptionnelle? Pour l'instant, ce n'est pas probable», estime Florian Ielpo.

Selon lui «par contre, on pourrait s'attendre, une fois que la Fed a réalisé ses prévisions en septembre prochain (...) justement, à une baisse de 50 points de base (...) pour atténuer, ralentir la baisse des marchés, si vraiment elle perdure jusque-là».