La dépression Kirk s'intensifie en France

La dépression Kirk s'intensifie et se déplace vers l'Ile-de-France mercredi, où la Seine-et-Marne a été placée en vigilance rouge crues, le gouvernement appelant à la «prudence».

Un mois de pluie était attendu en une journée sur un axe allant de la Vendée à la Champagne-Ardenne, au sud de la Picardie en passant par la région parisienne. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un risque de crue «forte à exceptionnelle» sur la rivière Grand Morin, un sous-affluent de la Seine, a justifié le placement du département francilien en vigilance rouge, selon Vigicrues.

«Des montées rapides et des débordements localisés pourraient être constatés dès mercredi soir», prévient le site gouvernemental spécialisé. «Sur de nombreux affluents franciliens ou proches de l'Ile de France, des crues importantes voire majeures et beaucoup de ruissellements pourraient survenir, en fonction des précipitations réellement observées», selon la même source.

A l'issue d'une réunion de crise à Paris, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher a mis en avant la mobilisation de «tous les services de l'Etat» et a appelé «chacun à la prudence».

Des épisodes qui se répéteront

«Ces épisodes vont être appelés à se répéter. Nous sommes dans un moment où le dérèglement climatique se traduit concrètement dans nos vies quotidiennes», a-t-elle souligné devant des journalistes, mais «nous avons les moyens d'y faire face», «nous sommes prêts».

Elle a évoqué à ce stade des «perturbations ponctuelles, quelques coupures d'électricité». «C'est sérieux ça peut aller vite, on sait y faire face, mais c'est important d'être prudent», a-t-elle souligné.

Selon le ministre délégué aux Transports François Durovray, les difficultés mecredi en fin de journée restaient «limitées», citant notamment «quelques avions déroutés».

Sur le rail, il a évoqué la possibilité «d'arbres couchés» ou des «effondrements de talus» et des dispositions prises «pour qu'avant l'ouverture du service» jeudi, «toutes les vérifications soient faites et qu'évidemment la sécurité des usagers soit assurée».

Outre la Seine-et-Marne, où les transports scolaires seront suspendus jeudi, 32 départements sont placés mercredi en vigilance orange, dont 21 pour «pluie-inondation», dix pour «vent» et trois pour crues (Alpes-Maritimes, Meurthe-et-Moselle, Vendée), détaille le bulletin publié à 18H00.

Plusieurs départements en alerte

«Depuis hier soir les cumuls de pluie sont déjà considérables de la Vendée à la Loire Atlantique avec 93 mm à Noirmoutier, 67 mm à Nantes, 44 mm à Angers», alerte Météo-France sur X.

A Noirmoutier-en-l'île en Vendée, le centre hospitalier a été touché par une inondation, qui n'a pas nécessité d'évacuation à ce stade, selon la préfecture de Vendée. De nombreuses routes ont été et sont parfois toujours inondées dans de nombreux secteurs du département. Les pompiers ont réalisé 134 interventions depuis le début de la tempête et ont reçu plus de 536 appels.

En Loire-Atlantique, «plusieurs routes départementales sont inondées et font l'objet de coupures totales ou partielles», écrit la préfecture dans un communiqué. Une fermeture partielle du périphérique de Nantes est également envisagée, selon Bison Futé.

Dans les Pays de la Loire, les «fortes pluies ont entraîné des inondations sur les voies» entre Saint-Nazaire et le Croisic, Nantes et Pornic ainsi qu'entre Nantes et Saint-Gilles.

211 km/h dans les Pyrénées

Par précaution, la SNCF a programmé une interruption totale du trafic sur plusieurs axes mercredi, notamment entre Dax (Landes) et Tarbes (Hautes-Pyrénées), Bayonne et Hendaye (Pyrénées-Atlantiques) ou encore Saintes et Royan (Charente-Maritime).

En Nouvelle-Aquitaine, un fort coup de vent a déjà été ressenti, notamment sur les sommets de l'ouest du massif pyrénéen : selon Météo France, des rafales à 211 km/h ont été enregistrées dans la nuit dans le secteur de la station de ski d’Iraty (Pyrénées-Atlantiques).

«De telles rafales à Iraty, ce n'est pas habituel», explique à l'AFP Christophe Dedieu, président de l’association Météo Pyrénées, qui s'attend à «du grabuge très localement dans des secteurs très exposés» du piémont pyrénéen.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a fait état à 15h00 de 7.500 foyers privés d'électricité et de chutes d’arbres dans plusieurs communes du département. Un mois de pluie était attendu en une journée sur un axe allant de la Vendée à la Champagne-Ardenne, au sud de la Picardie en passant par la région parisienne.

Passée d'abord par la péninsule ibérique, Kirk a provoqué des dégâts au Portugal, avec 400 arbres arrachés dans la région de Porto (Nord), 300.000 personnes sont privées de courant.

Météo France n'estime plus qu'à 21 le nombre de départements qui seront en vigilance orange jeudi, dont 15 pour «pluie-inondation», cinq pour vent et trois pour crues. La Seine-et-Marne devrait rester en vigilance rouge jeudi.

La tempête Kirk poursuit la tendance très humide de l'année sur la majeure partie de la France métropolitaine. Au terme du mois de septembre le plus pluvieux depuis 25 ans, les cumuls moyens annuels de précipitations ont déjà été dépassés un peu partout dans le pays, à Nice, Saint-Nazaire, Strasbourg ou encore Le Mans et Paris.