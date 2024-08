30 personnes perdent la vie après l'effondrement d'un barrage au Soudan

Le Soudan connaît une saison des pluies intense depuis le mois dernier, avec d'importantes inondations, principalement dans le nord et l'est du pays.

De fortes pluies ont inondé la région d'Arbaat, au nord de la ville de Port-Soudan, dans l'Etat de la mer Rouge, provoquant l'effondrement dimanche du barrage d'Arbaat, selon des témoins.

«Trente décès ont été confirmés» à la suite de la rupture du barrage, a déclaré lundi une délégation gouvernementale citée par l'Ocha, affirmant que «le nombre de victimes pourrait être beaucoup plus élevé».

Le barrage d'Arbaat se trouve à environ 38 kilomètres au nord-ouest de Port-Soudan, siège de facto du gouvernement après que les autorités ont été chassées de la capitale Khartoum en raison de la guerre déclenchée en avril 2023 qui oppose l'armée aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

«Jusqu'à 50.000 personnes vivant dans les zones situées à l'ouest du barrage ont été gravement touchées», a précisé l'Ocha, précisant qu'«environ 70 villages autour du barrage d'Arbaat auraient été touchés par les crues soudaines» qui ont détruit «20 villages».

132 personnes ont déjà perdu la vie

Au moins 132 personnes ont péri au Soudan dans des inondations durant la saison des pluies cette année, qui s'étale entre mai et octobre dans la plupart du pays, a indiqué lundi le ministère de la Santé.

Les autorités soudanaises et les Nations unies ont signalé une recrudescence des cas de choléra à la suite de ces pluies torrentielles. La guerre au Soudan oppose l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane aux FSR de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdane Daglo.

Les deux camps ont été accusés de crimes de guerre, notamment de bombardements aveugles de zones habitées, dans ce conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de dix millions de personnes, selon l'ONU.

Les infrastructures de ce pays, déjà fragiles avant la guerre, ont été décimées. L'armée et les FSR sont accusées d'avoir pris pour cible des installations civiles et les combats ont empêché les réparations et l'entretien.