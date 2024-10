«Toute la ville a tremblé» Israël attaque Tyr, une cité millénaire remplie de sites archéologiques

L'armée israélienne a frappé Tyr mercredi, causant des destructions massives et forçant des familles à fuir. La ville côtière libanaise, riche en patrimoine antique, a vu sept immeubles détruits et plus de 400 appartements endommagés.