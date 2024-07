«Tous les spécialistes sont inquiets» Le virus de la grippe aviaire se propage de façon alarmante dans les fermes américaines

On le croyait disparu. Il revient! Et plus violemment que jamais: le virus H5N1 se répand en ce moment dans les fermes américaines. De plus en plus de bovins sont contaminés. Et les premiers cas humains ont été recensés...