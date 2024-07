Cinq lieux incroyables qui ne sont pas (encore) envahis par les touristes

1/4 Le Cern figure sur la liste des 100 plus beaux endroits du monde selon le «Times».

Nicola Imfeld

L'industrie mondiale du voyage l'attend avec impatience chaque année: le classement des 100 plus beaux endroits du monde du «Time Magazine» est sorti. Les éditeurs du magazine promettent que les destinations de cette année «reflètent l'identité de l'humanité: ce à quoi nous aspirons collectivement le plus lorsque nous sommes libérés des facteurs de stress et des responsabilités quotidiennes».

Cette année, deux destinations suisses ont fait leur entrée dans cette liste exclusive: Zermatt, avec le Matterhorn Alpine Crossing – la plus haute traversée des Alpes en téléphérique entre deux pays – et l'institut de recherche nucléaire Cern, près de Genève. Blick a traversé la liste du magazine américain et vous présente cinq lieux des plus surprenants.

Le désert blanc, en Antarctique

L'Antarctique est un continent recouvert à 98% de neige. Le désert blanc de glace est l'un des derniers espaces naturels intacts de la planète. En 2005, l'explorateur Patrick Woodhead a ouvert le camp «White Desert» avec seulement quelques tentes de montagne. Aujourd'hui, les deux camps peuvent accueillir jusqu'à 300 visiteurs par saison. L'endroit est fait pour celles et ceux qui cherchent à vivre une aventure dans ce paysage de glace unique au monde. Les activités environnantes vont de la visite du pôle Sud à l'observation de la colonie de manchots empereurs dans la baie d'Atka, en passant par l'exploration de vagues de glace traversées par des rivières turquoises.

La vieille ville d'Al-'Ula, en Arabie saoudite

La vieille ville d'Al-'Ula, située au nord-ouest de l'Arabie saoudite, se trouve sur l'un des sites patrimoniaux les plus impressionnants de toute la région. Elle a déjà été désignée par l'Organisation mondiale du tourisme des Nations unies comme l'un des meilleurs villages touristiques de 2022. Le «Time Magazine» met en avant le Dar Tantora The House Hotel, situé au cœur de la ville. L'établissement est la première – et la seule possibilité d'hébergement dans la zone. L'hôtel a été construit à partir de maisons en briques d'argile vieilles de plus de 800 ans et dispose de 30 chambres.

Le Wukalina Walk, en Tasmanie

En voilà une vraie région isolée où les voyageurs peuvent rencontrer des wallabies, des wombats et même le diable de Tasmanie. Sur l'île australienne, les aborigènes australiens pratiquent le Wukalina Walk, une randonnée de quatre jours sur 35 kilomètres. Un guide local emmène les touristes dans un voyage à travers la sombre histoire de l'expropriation des Aborigènes tout en racontant l'histoire de la colonisation du continent. Les plages de sable blanc et les nuits passées dans des huttes, construites par les autochtones, sont l'un des points forts de la visite.

Le lac Pukaki, en Nouvelle-Zélande

Si vous êtes un fan des nuits étoilées, cette destination vous séduira: au lac Pukaki en Nouvelle-Zélande, le ciel est considéré comme le plus beau du monde. Le «Time Magazine» félicite particulièrement la Mount Cook Retreat, qui attire les amateurs des ciels lumineux du monde entier avec ses lodges de luxe. À la tombée de la nuit, les hôtes ont la possibilité de se rendre dans une cave à vin voisine à proximité du seul observatoire de la région. Un télescope entièrement automatisé y attend les touristes. Un coup d'œil sur les anneaux de Saturne suffit pour apprécier «des nébuleuses inimaginablement lointaines avec des détails brillants», écrit le «Time Magazine». Un verre de whisky ou de vin est inclus: romantique et lunaire.

Publicité

Le Diyarbakir Express, en Turquie

Ce train touristique est flambant neuf. Il a été inauguré en avril 2024 par la société nationale des chemins de fer turcs. Une fois par semaine, le Diyarbakir Express relie la capitale Ankara à la ville de Diyarbakir, située au sud-est du pays, et parcourt un total de 1051 kilomètres en 24 heures. En chemin, les voyageurs peuvent observer le paysage en constante évolution depuis les fenêtres de leurs confortables wagons-lits, équipées de lavabos et de mini-réfrigérateurs. Au bout du compte, les touristes sont récompensés par la ville historique de Diyarbakir, jadis construite au quatrième siècle. Avec ses impressionnants murs de basalte noir, la ville est très différente des autres parties de la Turquie et vaut le détour.