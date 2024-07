AFP Agence France-Presse

L'acte d'un conducteur âgé de 24 ans qui a percuté mercredi soir la terrasse d'un café à Paris faisant un mort et six blessés «pourrait être intentionnel» au regard de «ses déclarations», a indiqué jeudi le parquet.

La garde à vue du suspect, sans antécédent judiciaire, a été levée à 10h40 et il a été conduit pour une prise en charge à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police (I3P), a précisé le parquet.

L'enquête a été requalifiée en assassinat et tentative d'assassinat et confiée à la Brigade criminelle. «Cette requalification des faits a été opérée au regard des déclarations du mis en cause lors de sa garde à vue, laissant supposer que l'acte pourrait être intentionnel», a expliqué le parquet.

Un mort et trois victimes en urgence absolue

Les faits ont eu lieu vers 19H30 mercredi, à neuf jours du début des Jeux olympiques de Paris, sur la terrasse du bar Le Ramus, dans la calme et paisible avenue du Père-Lachaise. Une personne est morte, selon une source policière et le parquet, et six ont été blessées, dont trois se trouvaient en urgence absolue et trois en urgence relative, ont précisé ces sources mercredi soir.

«Les recherches autour de l'éventuelle présence d'un passager et s'agissant de la toxicologie du mis en cause, se poursuivent», a souligné jeudi le parquet de Paris. Le conducteur, de nationalité française, n'a fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire jusqu'à présent, selon la même source.

Une journaliste de l'AFP a constaté jeudi qu'il n'y avait plus de rubalise de la police devant Le Ramus, mais qu'un gros impact était toujours visible sur une des portes vitrées à l'entrée du bar. Trois bouquets de roses ont été déposés au sol devant l'établissement.