Après une panne, les vols reprennent dans un aéroport des Pays-Bas

Les vols ont repris mercredi soir à l'aéroport d'Eindhoven aux Pays-Bas, après qu'une panne informatique a immobilisé les avions pendant des heures et a touché les services gouvernementaux. Les autorités affirment en identifier la cause.

Une grande panne informatique a paralysé divers services des Pays-Bas.

Les Pays-Bas ont été paralysés un bon bout de ce mercredi. Les avions sont restés cloués au sol pendant plusieurs heures à l'aéroport régional du sud-est, qui assure normalement des liaisons vers 30 destinations internationales. Auparavant, les passagers avaient été emmenés en bus vers d'autres aéroports, ce qui a donné lieu à plusieurs scènes chaotiques, a rapporté l'agence de presse nationale ANP.

Mais la situation semble sous contrôle, désormais. «Le premier avion d'aujourd'hui vient de décoller», a indiqué l'aéroport d'Eindhoven sur son site web, conseillant aux passagers de continuer à vérifier les horaires des vols. Le principal aéroport du pays, Schiphol, près d'Amsterdam, qui constitue une plaque tournante européenne majeure pour le transport aérien, n'a pas été touché.

Dans le même temps, le ministère néerlandais de la Défense, qui avait été désigné comme étant à l'origine de la perturbation, a déclaré que les systèmes touchés redémarraient lentement, prévenant que le retour à la normale prendrait encore plusieurs heures. «Nous avons identifié la cause et donnerons plus d'informations une fois que nous aurons une vision complète», a affirmé le ministère sur X. «À l'heure actuelle, rien n'indique qu'il s'agisse d'un acte malveillant», indique le communiqué.

Une panne généralisée

La panne a également touché d'autres services publics aux Pays-Bas. Les garde-côtes avaient annoncé dans un communiqué précédent qu'ils n'étaient «pas joignables» en raison de la panne, que ce soit par téléphone ou par radio, invitant les personnes en situation d'urgence à appeler le numéro 112. Le centre de contact de la police militaire n'était pas non plus joignable, selon les autorités. Il n'était pas non plus possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid.

Le mois dernier, les compagnies aériennes, les banques et les médias du monde entier ont été plongés dans le chaos par l'une des plus grandes pannes informatiques de ces dernières années, provoquée par la mise à jour d'un programme antivirus.