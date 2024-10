Un «haut responsable» de l'EI tué dans des frappes en Irak

Un haut responsable et trois membres de l'État islamique ont été tués dans des frappes irakiennes soutenues par la coalition internationale, a annoncé l'armée américaine. Malgré la défaite de l'EI en 2019, des cellules jihadistes restent actives en Irak et en Syrie.

Un responsable et d'autres membres du groupe Etat islamique ont été tués dans des frappes de l'armée irakienne. (image d'illustration) Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Un «haut responsable» et trois membres du groupe Etat islamique (EI) ont été tués dans des frappes de l'armée irakienne, a annoncé vendredi l'armée américaine.

Ces attaques «ont été réalisées afin de dégrader et désorganiser le réseau d'attaque de l'EI en Irak et menées grâce au soutien technique et à des renseignements des forces de la coalition» internationale antijihadiste, a déclaré dans un communiqué le Commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Le responsable de l'EI, identifié comme étant Chahadhah Allaoui Salih Oulaiwi al-Bajjari, est considéré comme «le plus haut responsable de l'EI dans le nord-est de l'Irak», ajoute le texte, précisant que les frappes avaient eu lundi. Fin août, un raid américano-irakien avait tué quatre dirigeants de l'EI dans l'ouest de l'Irak, dont le chef des opérations dans ce pays.

Troupes déployées depuis 2014

Les Etats-Unis ont déployé environ 2500 soldats en Irak et 900 en Syrie dans le cadre d'une coalition internationale créée en 2014 pour combattre l'EI, qui avait pris le contrôle de pans entiers des territoires syrien et irakien avant d'être défait en 2019. Mais des cellules jihadistes restent actives, particulièrement dans les zones rurales et reculées, hors des grandes villes.

Washington et Bagdad ont annoncé en septembre la fin des activités de la coalition en Irak sous un an, sans dire ce qu'il adviendra des troupes américaines. La coalition internationale continuera toutefois ses opérations en Syrie.