Que faire face à des super-riches qui échappent aux impôts? A Rio, le G20 face au défi de la fiscalité des milliardaires

Que faire face à des super-riches de plus en plus riches, et qui échappent largement à l'impôt? Les ministres des Finances du G20 tentent d'arrêter vendredi une position commune sur la fiscalité des milliardaires.