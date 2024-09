Procès en cours «Je ne suis pas un agresseur sexuel», affirme Nicolas Bedos à son procès

Jugé pour agressions et harcèlement sexuels sur trois femmes entre 2018 et 2023, l'acteur et réalisateur Nicolas Bedos s'est défendu d'être un «agresseur sexuel» jeudi au tribunal de Paris. Une des parties civiles a pour sa part souligné la difficulté de porter plainte.