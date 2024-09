La détention provisoire du rappeur américain P. Diddy maintenue

Le rappeur Sean Combs, alias P. Diddy, est incarcéré à New York pour trafic sexuel. La juge a refusé sa libération sous caution, craignant la répétition de ses crimes présumés.

ATS Agence télégraphique suisse

Le rappeur américain et producteur de hip-hop Sean «Diddy» Combs reste en prison à la suite de son inculpation et son incarcération mardi à New York pour trafic sexuel, a décidé mercredi la justice fédérale américaine. Le juge a rejeté l'appel de ses avocats. Sean Combs est accusé par le parquet fédéral de Manhattan d'avoir mis son «empire» au service d'un système violent de trafic sexuel.

«Cela n'a pas été dans notre sens», a déploré après l'audience d'appel son avocat, promettant de continuer de réclamer une libération sous caution et la tenue d'un procès pénal «le plus vite possible».

Il aurait utilisé drogues et alcool

Arrêté lundi soir à Manhattan, Sean Combs, 54 ans, est visé depuis plusieurs mois par de multiples plaintes pour agressions sexuelles. Il a plaidé mardi «non coupable» des chefs de trafic à des fins d'exploitation sexuelle et d'extorsions. Mais la juge avait ordonné son placement en détention, invoquant ses craintes face à la répétition de tels «crimes qui ont lieu derrière des portes closes».

Arrêté lundi soir à Manhattan, Sean Combs, 54 ans, a été placement en détention provisoire. Photo: Elizabeth Williams

Artiste aux multiples surnoms et casquettes dans le monde de la musique et des affaires, P. Diddy est décrit par ses victimes présumées comme un prédateur sexuel violent, qui utilisait alcool et drogues pour obtenir leur soumission.

«Pendant des décennies», Sean Combs, alias «Puff Daddy», «a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres autour de lui à satisfaire ses désirs sexuels, protéger sa réputation et dissimuler ses actes», selon l'acte d'inculpation.

Les résidences de luxe du rappeur à Miami et à Los Angeles avaient été perquisitionnées en mars dans le cadre d'une opération très médiatisée, qui laissait entrevoir qu'une enquête fédérale et une affaire pénale se profilaient.

Sous les surnoms Puff Daddy, P. Diddy ou Diddy, il s'est imposé comme une figure du hip-hop de la côte est des Etats-Unis. Il a accumulé une immense richesse au fil des décennies, grâce aussi à ses activités dans l'industrie de l'alcool.