Le Parlement dissous au Bangladesh après la fuite de la Première ministre

Des manifestants anti-gouvernementaux tentent de vandaliser une statue de Sheikh Mujibur Rahman, père fondateur du Bangladesh et parent de la Première ministre évincée Sheikh Hasina, à Dacca, le 5 août 2024. Les 15 ans de règne du Premier ministre bangladais Sheikh Hasina ont pris fin le 5 août, alors qu'elle fuyait après plus d'un mois de manifestations meurtrières et que l'armée annonçait la formation d'un gouvernement intérimaire.