La Chine accuse l'OTAN «d'inciter à la confrontation»

Selon Pékin, l'OTAN a «une mentalité digne de la guerre froide» et tient une «rhétorique belliqueuse».

ATS Agence télégraphique suisse

La Chine a exhorté jeudi l'OTAN à arrêter «d'inciter à la confrontation» entre blocs après de virulentes critiques de l'alliance accusant Pékin d'apporter une aide cruciale à Moscou dans son invasion de l'Ukraine. Elle a dénoncé une mentalité digne de la guerre froide.

Les dirigeants de l'OTAN, réunis mercredi en sommet à Washington, ont exprimé leurs «profondes préoccupations» face au rapprochement entre la Russie et la Chine. Ils ont dénoncé le soutien de Pékin à l'effort de guerre russe en Ukraine, selon un communiqué final.

«Une soi-disant menace chinoise»

La Chine a exprimé jeudi son «vif mécontentement», dénonçant un communiqué de l'OTAN «empreint d'une mentalité digne de la guerre froide et d'une rhétorique belliqueuse», selon la porte-parole de la mission chinoise auprès de l'Union européenne (UE).

«L'OTAN devrait cesser de faire du tapage sur une soi-disant menace chinoise, cesser d'inciter à la confrontation et à la rivalité, et contribuer davantage à la paix et à la stabilité dans le monde», a-t-il souligné, dénonçant des propos «remplis» de «calomnies».