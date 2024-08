Trump va lancer sa propre plateforme de cryptomonnaies

Donald Trump a annoncé jeudi le lancement prochain d'une plateforme de cryptomonnaies, la présentant comme une alternative aux offres des grandes banques et des institutions financières majeures.

Le candidat républicain Donald Trump se lance dans une plateforme de cryptomonnaies, la présentant comme une alternative aux offres des grandes banques et des institutions financières majeures.

«Les Américains sont essorés par les grandes banques et les élites financières depuis trop longtemps», a écrit le candidat républicain à l'élection présidentielle américaine sur X (ex-Twitter) et son réseau social Truth Social. «Il est temps que nous résistions, ensemble.»

Donald Trump n'a fourni aucune précision quant à la teneur exacte du projet, appelé The DeFiant Ones. Deux de ses fils, Eric et Donald Jr, dirigeants du conglomérat familial Trump Organization, l'ont décrit, ces dernières semaines, comme de «l'immobilier numérique».

Dans le «New York Post», Eric Trump a évoqué «du collatéral auquel tout le monde peut avoir accès instantanément». En finance, le collatéral désigne généralement des actifs déposés en contrepartie de l'obtention d'un prêt.

Défavorable, durant sa présidence, aux cryptomonnaies, qu'il a même qualifiées d'«arnaque», Donald Trump a radicalement changé sa position depuis, au point de se présenter désormais en champion des devises numériques.

De passage à une importante conférence du secteur, fin juillet, à Nashville (Tennessee), le promoteur immobilier a promis qu'en cas de réélection, il serait «le président pro-innovation et pro-bitcoin dont l'Amérique a besoin».

L'ancien président prend ainsi le contrepied du gouvernement Joe Biden, considéré comme partisan d'une régulation du secteur.

Des documents publiés mi-août ont montré que Donald Trump détenait entre 1 et 5 millions de dollars d'ether, la deuxième cryptomonnaie la plus importante au monde.

La plateforme promise par Donald Trump s'appuiera sur la finance dite décentralisée, un mécanisme qui permet de ne plus passer par un intermédiaire comme une banque pour effectuer des transactions avec un tiers.

La finance décentralisée ou DeFi est basée sur la technologie dite de la blockchain, qui tient un registre théoriquement inviolable des transactions, consultable par tous.