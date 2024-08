Le rappeur américain Fatman Scoop meurt après s'être écroulé sur scène

Le rappeur américain Fatman Scoop est décédé à l'âge de 53 ans.

Connu pour ses morceaux «Be Faithful et «It Takes Scoop», le rappeur se produisait à Hamden, dans le Connecticut (nord-est des Etats-Unis) et a été emmené en urgence à l'hôpital, où les médecins n'ont pas réussi à le réanimer, selon plusieurs médias américains.

Des secouristes ont effectué un massage cardiaque pendant qu'il était encore sur scène, selon une vidéo de l'événement obtenue par le site TMZ, spécialisé dans l'actualité des célébrités.

«C'est le coeur gros que j'annonce la mort d'Isaac Freeman III, connu professionnellement sous le nom de Fatman Scoop», a écrit son manager Birch Michael sur Facebook. «Tu m'as appris à être l'homme que je suis aujourd'hui. Je t'aime Scoop. Merci beaucoup pour tout ce que tu m'as donné», a-t-il ajouté dans son message, accompagné d'une photo du rappeur.

La reine du hip hop Missy Elliott a rendu hommage à Fatman Scoop, écrivant sur X que «la voix et l'énergie» de l'artiste avaient «contribué à beaucoup de chansons qui ont rendu les gens heureux et les ont fait vouloir danser pendant plus de deux décennies». «Ton impact est ENORME et ne sera JAMAIS oublié», a-t-elle ajouté.

Une brève controverse

En 2018, Fatman Scoop s'était retrouvé brièvement au coeur d'une polémique en Australie, quand le Premier ministre d'alors, Scott Morrison, avait publié sur Twitter un extrait vidéo de la chanson «Be Faithful».

Elu conservateur et chrétien évangélique, Scott Morrison avait supprimé sa publication après avoir reçu des critiques sur les paroles du rappeur, considérées comme inappropriées pour le décorum du Parlement australien. «Il est assez évident que ce n'est pas une chanson présente sur ma playlist», avait-il ensuite ironisé.

La controverse avait provoqué une réponse de Fatman Scoop, qui s'était adressé au Premier ministre sur Instagram en disant: «je suis honoré d'avoir ma voix faire vibrer les bureaux des plus hautes instances du gouvernement australien!».