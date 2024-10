«L'être humain le plus proche de moi»

Christopher Ciccone, le petit frère de Madonna, est décédé dimanche 6 octobre après une longue bataille contre le cancer. Photo: Instagram Madonna

Solène Monney Journaliste Blick

Un malheur n'arrive jamais seul. Madonna ne le sait malheureusement que trop bien. Après avoir perdu sa belle-mère en septembre, c'est son petit frère, Christopher Ciccone, 63 ans, qui la quitte. Il est décédé ce dimanche 6 octobre, après une longue bataille contre le cancer qui l'a beaucoup fait souffrir à la fin de sa vie.

Une disparition douloureuse pour la chanteuse américaine qui avait repris contact après plusieurs années sans se parler. Elle a partagé sur Instagram des photos avec son petit frère et s'est fendu d'un texte touchant pour lui rendre un dernier hommage: «Mon frère Christopher est parti. Il a été l'être humain le plus proche de moi pendant si longtemps. Il est difficile d'expliquer notre lien.»

La danse les a sauvés

Les frère et sœur partageaient la danse comme passion. Un aspect bien présent dans la publication de Madonna: «Nous nous sommes pris la main et nous avons dansé à travers la folie de notre enfance. En fait, la danse était une sorte de superglue qui nous maintenait ensemble. La découverte de la danse dans notre petite ville du Midwest m'a sauvée, puis mon frère est arrivé, et elle l'a sauvé aussi.»

Son frère a joué un important dans la carrière de l'icône américaine. Il avait été costumier et consultant créatif ainsi que danseur dans plusieurs de ses tournées.

Une relation tendue

Mais leur relation n'a pas toujours été au beau fixe. Ils s'étaient en effet brouillés après la publication du livre de Christopher Ciccone «La vie avec ma sœur Madonna» en 2008. Son petit frère accuse non seulement la chanteuse d'avoir dévoilé son homosexualité dans une interview, mais également son ex-compagnon, Guy Ritchie, d'être homophobe. Une relation encore fragilisée lorsque Madonna avait filmé la tombe de leur mère pour son documentaire «Truth of Dare».

Dans son hommage, la star américaine mentionne ce passage à vide et surtout leur réconciliation: «Ces dernières années n’ont pas été faciles. Nous n’avons pas parlé pendant un certain temps, mais lorsque mon frère est tombé malade, nous nous sommes retrouvés. J’ai fait de mon mieux pour le maintenir en vie le plus longtemps possible.»

Madonna conclut sa publication par des mots tendres pour son petit frère: «Je suis content qu’il ne souffre plus. Il n’y aura jamais quelqu’un comme lui. Je sais qu’il danse quelque part.»