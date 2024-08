1/5 Les plages espagnoles rétrécissent.

SDA et Nathalie Benn

Josep a les larmes aux yeux lorsqu'il regarde la plage de Platja d'Aro, en Espagne. «Quand j'étais enfant, je jouais et je me baignais ici, la plage était alors deux fois plus large», raconte cet enseignant de 48 ans. Le journal «La Vanguardia» a récemment écrit que la Platja Gran d'Aro, large aujourd'hui d'une cinquantaine de mètres, était trois fois plus large dans les années 1980.

Les estimations divergent, il n'existe pas de chiffres officiels. Pourtant, dans cette station balnéaire de la Costa Brava en Catalogne, tout le monde est d'accord sur un point. Depuis des décennies, la plage devient de «plus en plus petite».

Des digues construites trop proches des plages

Ce phénomène n'est pas propre à Platja d'Aro. Pour les experts, le problème réside dans le fait que les digues ont été construites trop proches des plages. Les dunes protectrices ont souvent disparu. Sur une ligne de rivage restée naturelle, la plage se déplacerait simplement vers l'intérieur des terres. Ceci n'est pas possible si elle a été construite à proximité de la mer.

«Les plages restées naturelles peuvent facilement s'adapter au changement climatique, car elles sont capables de se rétracter et de s'élever lorsque le niveau de la mer monte», explique Francesca Ribas de l'Universitat Politècnica de Catalunya à Barcelone. Mais si la plage ne peut pas se déplacer à cause de la quantité de béton présente, elle disparaîtra.

Le fait que les dunes aient été transformées en promenades est un gros problème, explique l'experte. La capacité d'adaptation des plages est réduite et le risque d'inondation augmente considérablement en cas de tempête. Les barrages sur les fleuves à proximité de la côte ainsi que la construction de ports de plaisance favorisent également l'érosion.

Des prévisions sombres pour l'avenir

Les plages reculent également dans d'autres régions côtières, comme en Californie, la Tunisie, en Floride, en Turquie, au Brésil et sur la Gold Coast en Australie. L'un des facteurs est le changement climatique avec des vagues de chaleur prolongées et l'élévation du niveau de la mer. «La moitié des plages de sable du monde pourraient avoir disparu d'ici la fin du siècle», selon une étude présentée dans la revue spécialisée «Nature Climate Change».

Publicité

La ville de Barcelone estime que 30'000 mètres cubes de sable y sont emportés chaque année. Cela représente plus de 10% du sable total. Francesca Ribas est très bien informée en raison de son activité, mais aussi en tant que baigneuse. «J'ai été très surprise, il y a quelques années seulement, de constater une énorme régression sur certaines plages du delta du Llobregat, au sud de Barcelone.»

La chercheuse cite des études internationales selon lesquelles, entre 1984 et 2015, environ 25% des plages du monde entier ont été touchées par l'érosion chronique. Cela repose sur des estimations basées sur des images satellites. L'Institut cartographique et géologique de Catalogne (ICGC) a calculé que dans cette région, 65% de toutes les plages recensées (319 sur un total de 489) ont rétréci entre 1956 et 2019.

Une plage de deux mètres de largeur

«L'un des cas les plus importants est celui de Montgat, dont la plage a perdu 90% de son sable», indique l'organisation de protection de l'environnement Greenpeace. Rien que depuis juillet 2023, la surface totale de la plage y est passée de 25'000 à 6400 mètres carrés, selon les données officielles. Au printemps, après une grande tempête, la situation était si grave que la localité proche de Barcelone a même envisagé d'annuler la saison estivale. «Nous n'avions presque plus de place pour installer une chaise de sauveteur», explique Tania González, conseillère municipale responsable de l'environnement, au journal «El Periódico».

Entre-temps, il y a eu une légère amélioration. La plage, qui avait pratiquement disparu au début de l'année, est revenue à une bande d'environ deux mètres de largeur. Pour le maire Andreu Absil, ce n'est pas une consolation. «Nous avons dû fermer tous les établissements de plage.» Yaiza Castro, qui a emménagé ici en 2023, n'a pas non plus envie de se réjouir. «On m'a vendu à l'époque un 'appartement sur la plage', cela n'a même pas duré un an, déplore-t-il dans "El Periódico". La plage a certes disparu, mais la vue sur la mer est heureusement toujours là.»

Publicité

Les plages protègent des tempêtes

L'érosion côtière a des conséquences alarmantes, et pas seulement pour Yaiza Castro. Dans presque toute l'Espagne, y compris en Catalogne, le tourisme est l'une des principales sources de revenus. Et celui-ci dépend fortement des plages. Francesca Ribas attire également l'attention sur la menace qui pèse sur «un écosystème très précieux». «Les plages sont la meilleure protection possible contre les tempêtes pour les villes situées derrière elles, car elles absorbent l'énergie des vagues. S'il n'y a pas de plage, les tempêtes ont un effet beaucoup plus destructeur», prévient-elle.

En Catalogne et dans d'autres régions côtières espagnoles touchées, de plus en plus de personnes ne veulent pas rester les bras croisés face à la disparition des plages. Des actions de sensibilisation et de protestation se mettent en place. A Valence, par exemple, une chaîne humaine de plusieurs kilomètres a récemment exigé des mesures. En Catalogne, une représentation théâtrale en plein air de l'organisation SOS Costa Brava a eu lieu début août à Calella de Palafrugell, non loin de Platja d'Aro. Les conséquences écologiques de la course effrénée à la construction en étaient le thème.

«Dans le monde entier, un changement de mentalité est en cours»

La chercheuse Francesca Ribas observe que non seulement en Espagne, mais aussi «dans le monde entier, un changement de mentalité est en cours». En Espagne, les règles de construction sont plus strictes dans de nombreux endroits, la loi sur le littoral a été renforcée. Les propriétaires immobiliers ont peur d'éventuelles expropriations. Malgré cela, la frénésie de la construction ne s'arrête pas. Outre les logements, de grands musées sont également construits à proximité de la côte, comme à Bilbao. SOS Costa Brava se bat également devant les tribunaux, entre autres contre un projet d'extension de la marina de Platja d'Aro et d'autres projets de construction de complexes hôteliers.

Pau Bosch, vice-président de cette fédération de plus de 25 groupes de protection de l'environnement, souligne dans une interview accordée à l'agence de presse allemande que cette lutte inlassable en vaut la peine. Il y a déjà eu des succès. «Grâce à notre action, le plan directeur d'urbanisme de la côte a notamment été approuvé en Catalogne, afin de protéger différentes zones naturelles qui devaient être détruites.» Pourtant, il y a toujours des projets de construction d'un total de 40'000 nouveaux logements et complexes hôteliers dans 22 communes de la Costa Brava. «Cela aura un impact très négatif sur le littoral et la mer.»

Publicité

Le ministère de l'Environnement à Madrid Madrid, qui est principalement responsable de la protection du littoral, gère des dizaines de projets pour un investissement total d'environ 250 millions d'euros. Il n'est pas rare que les plans soient bloqués ou retardés par les autorités régionales par crainte de pertes financières. «Le choc entre le développement touristique et la protection du littoral est palpable», analyse «La Vanguardia».

Quelles sont les solutions? Jusqu'à présent, du sable en provenance du Sahara aurait été acheminé sur les plages espagnoles. Cette solution reste toutefois trop coûteuse et peu durable. De telles actions, jugées par les écologistes comme étant du «rafistolage», doivent être fortement réduites, notamment parce qu'il existe une pénurie de sable dans le monde. La mise en place d'installations de protection telles que des brise-lames n'a souvent aidé qu'à court terme et s'est même parfois avérée contre-productive.

Démonter les promenades de plage et les reconstruire plus loin?

Francesca Ribas ne voit qu'une seule véritable issue. «Nous devons rendre à la mer ce que nous lui avons volé.» Le mot magique? Renaturation. «Il faut rétablir les systèmes de dunes et, si nécessaire, démonter les promenades de plage et les reconstruire plus loin, même si ces mesures sont peu appréciées pour le moment», explique-t-elle.

En Catalogne, deux communes montrent l'exemple cette année. Vila-seca et Calafell sont deux communes qui souhaitent déplacer les promenades loin de la côte.

Publicité

Majorque a également ce problème. Dans la station balnéaire de Cala Millor, à l'est de l'île, très appréciée des touristes allemands, il existe le projet «Life Adapt» pour la préservation de la plage. «Les solutions envisagées s'inspirent de la nature, ce qui implique notamment de reculer la promenade de la plage.»