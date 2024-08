Le chef du syndicat des mécaniciens de locomotive allemands fait l'éloge des CFF. Un entretien sur le chaos à la Deutsche Bahn, l'ex-chef des CFF Andreas Meyer et les négociations d'Albert Rösti à Berlin.

1/7 Claus Weselsky est le chef du syndicat des conducteurs de train allemands (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer).

Raphael Rauch

Si Claus Weselsky le veut, il peut paralyser l'Allemagne. Le chef du syndicat des conducteurs de locomotives allemands est le leader syndical le plus connu et le plus controversé d'Allemagne. Il est très dur avec la Deutsche Bahn, mais il chante les louanges des CFF. Presque chaque année, Claus Weselsky se rend en Suisse pour assister aux assemblées générales de ses collègues syndicalistes. Blick a rencontré le chef syndical sortant pour une interview.

Monsieur Weselsky, que pensez-vous des CFF?

Claus Weselsky: Chaque fois que je voyage avec les CFF, je suis frappé par la décontraction, l'amabilité et la politesse du personnel. Et surtout à quel point les trains sont ponctuels! C'est n'est pas le cas en Allemagne. Le personnel des trains fait de son mieux, mais la ponctualité est malheureusement devenue l'exception.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a demandé en plaisantant à la présidente suisse Viola Amherd si la Suisse ne voulait pas reprendre la Deutsche Bahn. Serait-ce une solution?

Si la Suisse obtenait les instruments de pouvoir lui permettant d'éjecter ou de maîtriser la direction de la Deutsche Bahn, ce serait une approche intelligente. Le chancelier fédéral allemand et son gouvernement sont incapables de montrer les limites à la direction des chemins de fer. Cela devient gênant!

La Deutsche Bahn appartient au gouvernement fédéral. Pourquoi Olaf Scholz ne monte-t-il pas aux barricades?

Depuis des années, le gouvernement fédéral n'assume pas ses responsabilités. La direction fait ce qu'elle veut. Le régime des bonus n'est plus mesuré en fonction de la ponctualité, mais en fonction du quota de femmes. Les chemins de fer sont dans le rouge, mais les salaires des managers augmentent malgré tout.

«Chaque fois que je voyage avec les CFF, je suis frappé par la décontraction, l'amabilité et la politesse du personnel»

Vous êtes membre de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne. Pourquoi Angela Merkel ne vous a-t-elle pas nommé ministre des Transports?

Je suis trop intransigeant. On ne me nommera jamais ministre en politique, car j'aurais une attitude beaucoup trop stricte.

Mais en tant que ministre, vous auriez mis de l'ordre, non?

Je ne me considère pas ainsi, mais j'aurais donné des directives cohérentes. J'aurais commencé par retirer les voitures de fonction aux 3500 cadres de la Deutsche Bahn. Aucune entreprise au monde n'évite autant son propre produit que les cadres de la Deutsche Bahn.

Publicité

Comment se fait-il que la direction des chemins de fer marche sur les plates-bandes de la politique?

Le lobby automobile est trop puissant en Allemagne. La politique s'est intéressée aux voitures et aux autoroutes, pas aux chemins de fer. Nous aurions besoin à Berlin, comme en Suisse, d'un Office fédéral des transports qui fasse passer le tarif. J'ai trouvé formidable la manière dont la Suisse a écarté Andreas Meyer, qui voulait mettre les CFF à terre.

Qu'avez-vous contre Andreas Meyer?

Je l'aime bien. J'ai trouvé sympathique la manière dont il s'est présenté. Mais je n'ai pas aimé qu'il veuille détruire un système qui fonctionne bien en apportant des changements pour le plaisir de changer. Andreas Meyer était un élève de Hartmut Mehdorn, qui a mené la Deutsche Bahn droit dans le mur. J'ai reconnu chez ce dernier les absurdités que Harmut Mehdorn avait déjà mises en œuvre en Allemagne. Heureusement, les Suisses ont été assez intelligents pour empêcher cela.

Le ministre suisse des Transports Albert Rösti a voulu se plaindre à Munich auprès du ministre bavarois Markus Söder du manque de ponctualité sur la ligne Zurich-Munich. Mais ce dernier n'a pas reçu Albert Rösti.

Ce n'est pas Munich qui est compétent en la matière, mais Berlin.

«On ne me nommera jamais ministre en politique, car j'aurais une attitude beaucoup trop stricte»

Quel conseil donneriez-vous à Albert Rösti?

C'est là que s'arrête mon art. Albert Rösti est confronté à l'insolence et à la mégalomanie de Berlin. Il n'y a pas de remède, à part l'expulsion de toute la direction des chemins de fer.

Publicité

Les trains en retard en provenance de l'étranger doivent s'arrêter à la frontière suisse. Qu'en pensez-vous?

Je suis désolé pour les voyageurs, mais pourquoi la Suisse devrait-elle laisser son horaire cadencé être détruit par un système dysfonctionnel en provenance d'Allemagne?

La Suisse a construit le tunnel du Gothard et financé son extension jusqu'à Gênes. Jusqu'à présent, l'Allemagne n'a pas tenu sa promesse d'aménager le tracé vers Rotterdam.

L'Allemagne ne respecte pas son contrat et la Suisse est impuissante. Le pire, c'est qu'on ne peut pas corriger une telle situation du jour au lendemain. Les manquements ont été commis il y a des décennies. Si on se retroussait les manches immédiatement, cela prendrait tout de même des années. Il manque aussi les autorisations de construire.

Les CFF recrutent des conducteurs de train allemands. Est-ce que c'est anticollégial?

Non. Nous vivons dans une Europe libre. Je comprends chaque mécanicien de locomotive qui souhaite de meilleures conditions de travail.