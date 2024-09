Deux garçons de 13 ans ont été condamnés vendredi au Royaume-Uni à au moins huit ans et demi de prison pour le meurtre à la machette d'un homme de 19 ans. Ils devront de plus passer le restant de leur vie sous régime probatoire. Âgés de 12 ans au moment des faits, ils sont les plus jeunes condamnés pour meurtre au Royaume-Uni depuis plus de 30 ans, et les plus jeunes à avoir commis un meurtre à l'arme blanche dans le pays.

Les attaques à l'arme blanche sont un fléau au Royaume-Uni, où une interdiction des machettes et des couteaux de style «zombie» (des armes à double tranchant, à la lame incurvée) est entrée en vigueur mardi. Le 13 novembre 2023, les deux garçons, dont l'identité ne peut être dévoilée pour des raisons légales, avaient tué à la machette Shawn Seesahai, 19 ans, qui se trouvait avec des amis dans un parc de Wolverhampton, une ville au centre de l'Angleterre.

«Absurdité totale»

Les deux garçons avaient été reconnus coupables en juin dernier par la Nottingham Crown Court, à l'issue d'un procès d'un mois durant lequel ils avaient nié les faits et tenté de se renvoyer la responsabilité. «Ce que vous avez fait est horrible et choquant. Vous ne connaissiez pas Shawn, c'était un étranger pour vous», leur a dit la juge Amanda Tipples.

Les deux adolescents ont été condamnés à une peine de prison d'une durée indéterminée mais pourront faire une demande de libération après avoir passé huit ans et demi en prison. Si celle-ci est acceptée, ils seront alors soumis à un régime de contrôle probatoire toute leur vie.

La victime – originaire d'Anguilla dans les Caraïbes et venue au Royaume-Uni pour soigner une cataracte – avait d'abord été frappée à l'épaule par l'un des adolescents qui portait souvent une machette avec une lame de plus de 42 cm sur lui. Elle avait ensuite été de nouveau frappée, piétinée et tuée. La machette avait été retrouvée par la police sous le lit d'un des garçons, nettoyée à l'eau de javel. «En tant que procureurs, nous faisons souvent face à des affaires atroces, mais cette affaire est particulièrement bouleversante du fait de l'absurdité totale et des conséquences dévastatrices des actes des accusés», a réagi Jonathan Roe, un porte-parole du parquet.

Starmer «profondément choqué»

Le Premier ministre Keir Starmer, ancien chef du parquet d'Angleterre et du Pays de Galles, a écrit sur X n'avoir «jamais été confronté à un cas comme celui-ci». Il s'est dit «profondément choqué».

«Il est difficile de croire qu'un meurtre aussi brutal puisse avoir été commis par des jeunes de 12 ans. Les enfants ne devraient pas avoir accès aux couteaux», a-t-il affirmé, rappelant que son gouvernement s'est engagé à réduire de moitié ce type d'attaques d'ici dix ans.

Le Royaume-Uni connaît une recrudescence des violences à l'arme blanche (attaque contre les personnes, cambriolages, etc.), impliquant souvent des adolescents. Elles ont augmenté de 7% à près de 50'000 l'an dernier, par rapport à l'année 2022, et ont presque été multipliées par deux en dix ans, selon l'Office national des statistiques.