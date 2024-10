Les mémoires de Navalny publiés «Je passerai le restant de mes jours en prison et je mourrai ici»

Alexeï Navalny, principal opposant de Vladimir Poutine, est décédé en février dans une prison russe. Ses mémoires posthumes, publiées par The New Yorker, révèlent sa solitude et son humour malgré l'enfermement. Le livre sortira le 22 octobre.