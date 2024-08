Athènes menacée par les flammes, la Grèce appelle l'UE à l'aide

Des incendies massifs continuaient de se propager lundi dans les banlieues nord-est d'Athènes malgré le déploiement de centaines de pompiers. Ils ont forcé des milliers d'habitants à fuir leurs logements et contraint la Grèce à appeler l'UE à l'aide.

Face à la propagation des incendies, les habitants ont dû fuir leurs logements.

Scènes inédites dans la capitale, des habitants portant des masques pour se protéger des fumées suffocantes aspergeaient leurs habitations d'eau, dans l'espoir de les rendre moins vulnérables aux flammes qui ont gagné les banlieues boisées de Nea Penteli et Vrilissia.

Dans ces deux communes, des images à la télévision ont montré les flammes ravager des voitures et les toits de bâtiments, survolés par des hélicoptères larguant de l'eau pour tenter de contrer le feu. «La situation est dramatique», a déclaré la maire de Penteli, Natassa Kosmopoulou. «Une école et des habitations sont en flammes et je vois le feu s'approcher de la mairie».

Appel à l'aide

L'incendie, dont les fumées recouvrent une partie de la capitale, s'est déclenché dimanche après-midi à Varnavas, à 35 km au nord-est d'Athènes. Sa propagation rapide a contraint le pays à lancer un appel à l'aide.

«Le mécanisme de la protection civile de l'UE a été activé sur demande des autorités grecques», a déclaré lundi un porte-parole de l'Union européenne dans un communiqué, en précisant que l'Italie, la France, la République tchèque et la Roumanie envoyaient des renforts.

Le feu a déjà contraint les autorités à ordonner lundi l'évacuation de nouvelles localités de la banlieue nord-est d'Athènes, après celle la veille de la ville de Marathon (plus de 7000 habitants).

Évacuations

Dans la matinée, cinq communes ont été évacuées, de même que deux hôpitaux, l'un pédiatrique et l'autre militaire. Simos Roussos, le maire de Chalandri, une des plus grandes banlieues d'Athènes avec plus de 70'000 habitants, a lui aussi demandé aux habitants des quartiers proches de l'incendie de quitter leur logement.

«Les forces de la protection civile ont livré bataille toute la nuit et malgré des efforts surhumains, l'incendie continue de se propager très vite et se dirige vers Penteli», a expliqué Vassilis Vathrakogiannis, porte-parole des pompiers.

Les autorités grecques ont ouvert le stade olympique OAKA, dans le nord d'Athènes, pour accueillir les milliers de déplacés. Un pompier a été grièvement blessé et un autre hospitalisé pour des problèmes respiratoires, selon le porte-parole des pompiers.

«Catastrophe biblique»

Ce feu ravive les souvenirs de la catastrophe de l'incendie de Mati, la zone côtière proche de Marathon où 104 personnes sont mortes en juillet 2018 dans une tragédie imputée aux retards et aux erreurs d'évacuation.

«Nous faisons face à une catastrophe biblique. Toute notre municipalité est en proie aux flammes», a déclaré le maire de Marathon, Stergios Tsirkas. D'après la chaîne de télévision ERT, le front de l'incendie s'étend désormais sur plus de 30 kilomètres.

Un total de 670 pompiers et 183 véhicules ont été déployés, et 32 avions survolent la zone, a précisé le ministre de la Protection civile Vassilis Kikilias.

«Nous travaillons tous 24 heures sur 24», a déclaré à l'AFP Marinos Peristeropoulos, un pompier déployé à Grammatiko, l'un des fonts de l'incendie les plus difficiles. «Le feu s'est propagé très rapidement à cause du vent fort».

Pas d'exercice en extérieur

Dans la capitale grecque, l'Union des pneumologues a averti qu'il fallait éviter de faire de l'exercice en extérieur et que les femmes enceintes et les personnes fragiles devaient limiter leurs déplacements en extérieur. Les incendies ont conduit le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis à interrompre ses vacances.

Les conditions météorologiques extrêmes s'annoncent difficiles pour toute la semaine. La Grèce est particulièrement vulnérable aux incendies de forêt après un hiver particulièrement sec. Les mois de juin et de juillet ont été les plus chauds depuis le début de la collecte des statistiques en 1960.