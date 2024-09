Les souris peuvent respirer par l'anus et les pigeons guider des missiles

Les souris peuvent respirer par l'anus, les pigeons guider des missiles et les placebos sont plus efficaces s'ils sont douloureux: voici dix exemples des «recherches» récompensées par les anti-Nobel 2024.

L'«Ig-Nobel» de la paix a été attribué au psychologue américain B.F. Skinner, aujourd'hui décédé, pour avoir placé des pigeons dressés dans le nez de missiles afin de les guider pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette compétition, baptisée Ig-Nobel, jeu de mot sur «ignoble» en anglais, récompense «des accomplissements qui font d'abord rire les gens, puis les font réfléchir». Voici les dix gagnants de la 34e édition, qui s'est tenue dans la nuit de jeudi à vendredi aux Etats-Unis, à un mois des vrais Nobel.

1 Certains mammifères peuvent respirer par l'anus

Le prix de physiologie est allé à une équipe nippo-américaine qui a découvert que de nombreux mammifères pouvaient respirer par l'anus. On savait déjà que les loches, une espèce de poisson, étaient capables de «respiration intestinale». Les chercheurs ont démontré que c'était aussi le cas des souris, des porcs et des rats, suggérant que l'intestin pourrait être utilisé comme «organe respiratoire accessoire».

2 Les pigeons américains guident des missiles

L'«Ig-Nobel» de la paix a été attribué au psychologue américain B.F. Skinner, aujourd'hui décédé, pour avoir placé des pigeons dressés dans le nez de missiles afin de les guider pendant la Seconde Guerre mondiale. Le «projet pigeon» a été abandonné en 1944 malgré un essai apparemment réussi sur une cible dans le New Jersey dans l'est des Etats-Unis.

3 Une plante qui «a une sorte d'oeil qui peut voir»

Le prix de botanique a récompensé une recherche ayant montré que certaines plantes imitent la forme de plantes en plastique à proximité. L'hypothèse des chercheurs est que la Boquila, une liane d'Amérique du Sud, «a une sorte d'oeil qui peut voir». «Comment font-elles? Nous n'en avons aucune idée!», a lancé Felipe Yamashita, de l'Université de Bonn, en Allemagne, sous les rires de l'assistance.

4 De la magie aux probabilités: 81 jours à retourner des pièces

Des chercheurs ont remporté le prix de probabilité pour avoir lancé en l'air 350'757 fois des pièces. Inspirés par un magicien, ils ont montré que le côté qui fait face vers le haut avant le lancer gagne dans environ 50,8% des cas. Après 81 jours à retourner des pièces, l'équipe a dû utiliser des pistolets de massage pour soulager leurs épaules douloureuses.

5 Pour vivre longtemps, il faut ne pas avoir de certificat de naissance

Le prix de la démographie a récompensé une étude montrant que de nombreuses personnes célèbres pour leur longévité vivent dans des endroits ayant des registres de naissances et de décès de «piètre qualité». Le vrai secret de la longévité est «de déménager dans un endroit où les certificats de naissances sont rares, apprendre à vos enfants la fraude aux pensions et commencer à mentir», a lancé son lauréat australien, Saul Justin Newman.

6 Course de vers bourrés

Le prix de chimie a été décerné à une équipe qui a utilisé une technique complexe appelée chromatographie pour séparer des vers ivres et des vers sobres. Les chercheurs ont fait une démonstration sur la scène de Ig-Nobel en reconstituant une course entre un ver sobre, teint en rouge, et un ver ivre, bleu. Le ver sobre a gagné.

7 Les cheveux poussent dans le sens des aiguilles d'une montre

L'équipe franco-chilienne lauréate du prix d'anatomie s'est intéressée aux tourbillons que forment les cheveux poussant au sommet du crâne. Chez la plupart des gens, ils poussent dans le sens des aiguilles d'une montre, a-t-elle découvert. Dans l'hémisphère sud, les tourbillons dans le sens inverse sont cependant plus courants.

8 Les placebos sont plus efficaces s'ils nous font souffrir

Le prix de médecine a récompensé une équipe européenne ayant montré que les placebos, des traitements sans principe actif utilisés pour les études médicales afin de comparer l'efficacité d'un traitement réel, étaient plus efficaces s'ils provoquaient des effets secondaires douloureux.

9 Une truite morte bouge plus qu'une truite vivante

La prix de physique a été attribué à James Liao pour avoir «démontré et expliqué les capacités de nage d'une truite morte». «J'ai découvert qu'un poisson vivant bougeait plus qu'un poisson mort», a-t-il déclaré.

10 Une vache, un chat, du lait

Le prix de biologie a été décerné à Fordyce Ely et William E. Petersen pour une expérience particulièrement étrange menée en 1941 aux Etats-Unis. Les deux scientifiques, aujourd'hui décédés, avaient fait éclater un sac à côté d'un chat perché sur le dos d'une vache pour «explorer comment et quand» ces dernières «expulsaient leur lait».