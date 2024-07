Le volcan de l'île italienne de Stromboli crache de la lave et dégage une fumée exceptionnellement violente. Les autorités appellent la population à la prudence. De son côté, l'Etna se réveille aussi, forçant l'aéroport de Catane à fermer ses portes.

Le Stromboli et l'Etna se réveillent

Alerte et vols suspendus

1/5 L'Institut italien de géophysique et de volcanologie (INGV) a publié dans la nuit des images infrarouges de l'activité volcanique.

SDA

L'île volcanique italienne de Stromboli, située en Méditerranée, a été placée en alerte rouge maximale suite à un violent grondement du volcan du même nom. Les autorités ont appelé la population à garder un œil sur la situation et à suivre scrupuleusement les instructions de la protection civile.

Auparavant, l'Institut national de géophysique et de volcanologie (IGNV) avait constaté une augmentation soudaine de l'activité sismique. Le Stromboli, qui culmine à plus de 920 mètres, est l'un des volcans les plus actifs d'Europe.

De grandes quantités de lave jaillissent

Depuis plusieurs jours, la montagne est à nouveau particulièrement active: de grandes quantités de lave jaillissent du cratère et se frayent ensuite un chemin à pic sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à la mer. Des images témoignent de l'épaisse fumée qui s'élève dans le ciel.

L'île volcanique italienne – qui appartient au groupe des îles Lipari – ne compte que quelques centaines d'habitants. De nombreux touristes s'y rendent toutefois par la mer depuis le continent ou la Sicile pour faire l'ascension du volcan.

Le Stromboli est également connu dans la littérature et le cinéma: dans le roman d'aventures de Jules Verne «Voyage au centre de la Terre» du 19e siècle, les héros du livre sont à la fin catapultés vers le haut par le cratère du volcan. Le réalisateur italien Roberto Rossellini y avait également tourné son film «Stromboli» avec sa future épouse Ingrid Bergman dans le rôle principal peu après la Seconde Guerre mondiale.

L'Etna se réveille aussi, vols suspendus

D'autre part, l'aéroport de Catane en Sicile a annoncé sa fermeture vendredi en raison d'une éruption de l'Etna, plus grand volcan en activité d'Europe. Ses cendres se retrouvent dans l'espace aérien.

«La piste est inutilisable en raison d'importantes retombées de cendres volcaniques. Par conséquent, les arrivées et les départs sont suspendus», a annoncé la société de gestion de l'aéroport dans un communiqué. Les vols devraient reprendre à 15h00 locales, a-t-elle estimé.

Culminant à 3324 mètres, l'Etna est souvent entré en éruption au cours des 500'000 dernières années. Ces derniers jours, son cratère central crache des coulées de lave et des nuages de cendres affectant l'aéroport de Catane, situé en contrebas.

Les panaches de cendres ont atteint une hauteur de 4,5 kilomètres, a indiqué l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV) jeudi sur X (ex-Twitter). Des images publiées sur les réseaux sociaux vendredi montrent des rues du centre de Catane recouvertes d'épaisses couches de cendres noires, qui ont provoqué des ralentissements de la circulation.