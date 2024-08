Nouvelles perquisitions au domicile de l'influenceur masculiniste Andrew Tate

1/2 La justice roumaine a effectué mercredi des perquisitions au domicile de l'influenceur masculiniste britannique Andrew Tate, qui attend déjà son procès pour viols et traite d'être humains, dans le cadre d'une nouvelle enquête.

Ils n'ont pas précisé si les perquisitions concernaient cet influenceur parmi les plus célèbres au monde et son frère, déjà soupçonnés d'avoir dupé plusieurs victimes dont des mineures à des fins d'exploitation sexuelle. Mais Andrew, 37 ans et Tristan, 36 ans, ont confirmé «une descente ce matin» à leur domicile «dans le cadre d'une perquisition liée à une nouvelle enquête» concernant «des soupçons de trafic d'êtres humains et de blanchiment d'argent», selon une déclaration de la porte-parole.

Ils avaient été arrêtés fin 2022 et avaient passé trois mois en détention à Bucarest avant d'être placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire. Inculpés en juin 2023, ils sont accusés d'avoir piégé des femmes en simulant des sentiments, avant de les forcer à la production de films pornographiques. Andrew Tate doit également répondre de deux viols.

Visé par un mandat d'arrêt européen

Les frères, qui réfutent l'ensemble des allégations, sont également visés par un mandat d'arrêt européen émis par les autorités britanniques pour des faits similaires. Ils sont par ailleurs accusés de fraude fiscale au Royaume-Uni pour des revenus de près de 25 millions d'euros provenant d'activités sur internet. La justice roumaine avait indiqué être prête à accepter leur extradition, mais seulement après leur procès en Roumanie, ce qui pourrait prendre des années. Aucune date n'a encore été fixée.

Né aux Etats-Unis en 1986, Andrew Tate réside depuis plusieurs années dans une villa près de Bucarest en Roumanie, pays dont il avait dit apprécier «la liberté» et «le fait que la corruption y soit accessible à tous». Banni d'Instagram et de TikTok pour des propos misogynes, l'ex-kick-boxeur est toutefois suivi par 9,9 millions de personnes sur le réseau social X, un chiffre en constante augmentation. Il s'affiche muscles saillants, fumant des cigares, fascinant des millions d'adolescents avec ses voitures de luxe. Il y monnaie ses conseils aux hommes pour, dit-il, les aider à devenir riches.