ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a menacé vendredi de poursuivre Google qu'il accuse de mettre en avant des articles lui étant défavorables Photo: Getty Images

Donald Trump accuse Google de partialité et menace le groupe de poursuites. Selon lui, Kamala Harris est favorisé, alors que lui, est présenté défavorablement. Le milliardaire a régulièrement reproché aux géants technologiques de pencher à gauche et de chercher à lui mettre des bâtons dans les roues. Il s'en était notamment pris à Facebook et Twitter après que les plateformes ont suspendu ses comptes suite à l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Tous deux ont depuis levé cette suspension.

«Il a été établi que Google a utilisé illégalement un système pour ne proposer que des publications négatives pour Donald J. Trump, certaines inventées pour l'occasion», a écrit le candidat républicain sur son réseau Truth Social. «Dans le même temps», Google «ne présente que des choses positives sur la camarade Kamala Harris», a poursuivi Donald Trump, reprenant le surnom qu'il utilise pour qualifier la vice-présidente de communiste.

Des titres «méprisants»

Il faisait référence à une étude publiée par l'observatoire Media Research Center (MRC), proche des milieux conservateurs. Selon elle, la requête «Donald Trump course à la présidentielle 2024» ne fait ressortir le site officiel du candidat républicain qu'en sixième position, derrière des liens vers des sites d'information que MRC classe à gauche.

Parmi eux figurent le New York Times et le Washington Post. Un observateur du MRC a affirmé que les articles sur ces sites avaient des titres «méprisants» pour Donald Trump. L'ancien chef de l'Etat a enjoint le ministère de la Justice de se saisir de cette question, faute de quoi il a promis de le faire lui-même en cas de victoire au scrutin présidentiel du 5 novembre.

Sollicité par l'AFP, Google a affirmé que les sites officiels des deux candidats apparaissaient la plupart du temps en tête des résultats pour une recherche ordinaire sur l'élection, estimant que ce n'était pas le cas de la requête utilisée par le MRC. «Nous ne manipulons absolument pas les résultats en faveur d'un candidat», a assuré Google.