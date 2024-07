Une vague de chaleur extrême fait plusieurs morts aux Etats-Unis

Des alertes à la canicule ont été lancées mardi aux Etats-Unis, frappés par une chaleur extrême qui a entraîné des records de températures et fait plusieurs morts dans l'Ouest américain ces derniers jours. Elles concernent plus de 160 millions de personnes.

1/2 Le mercure est monté jusqu'à 52 degrés celsius dans la vallée de la mort.

Le mercure est anormalement élevé dans l'est et le sud du pays, mais c'est dans la partie occidentale que la chaleur est la plus brutale. Dans le Nevada, Las Vegas a connu dimanche sa température la plus chaude jamais enregistrée, avec 48,9 degrés celsius.

Ce genre de températures suffocantes va se maintenir dans l'Ouest américain toute cette semaine, selon les services météorologiques américains (NWS). «La chaleur persistante et record est extrêmement dangereuse pour ceux qui n'ont pas accès à une forme de climatisation», ont-ils averti mardi sur le réseau social X.

Plusieurs morts dues à la chaleur ont déjà été signalées dans toute la région. Un motard est décédé samedi lors d'une expédition dans la vallée de la mort, où le mercure a dépassé les 52 degrés ce jour-là. Un de ses camarades appartenant au même groupe a dû être hospitalisé, selon les responsables de ce parc national, connu comme l'un des endroits les plus chauds au monde.

Tâche difficile pour les pompiers

En Oregon, au moins quatre morts probablement liées à la chaleur ont été comptabilisées depuis vendredi, selon les médias locaux. Dans cette région du nord-ouest, habituellement plus tempérée, le mercure a atteint 40 degrés lundi dans la ville de Salem.

En Californie, en Arizona ou en Idaho, des dizaines de villes ont établi des records de températures absolus ou saisonniers ces derniers jours. «Il s'agit d'une vague de chaleur record», a résumé Daniel Swain, climatologue à l'université de Californie à Los Angeles (UCLA).

Les températures rendent la tâche des pompiers particulièrement difficile, alors que plusieurs incendies sont en cours en Californie. Dans la région de Santa Barbara, le «Lake Fire» a ravagé près de 11'000 hectares et provoqué des évacuations. L'incendie menace désormais le ranch Neverland, qui a longtemps appartenu à Michael Jackson.

Cette vague de chaleur intervient alors que le mois de juin a déjà été le plus chaud jamais enregistré dans le monde, selon l'observatoire européen Copernicus.