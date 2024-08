1/2 Volodymyr Zelensky et sa femme Olena Zelenska se sont mariés il y a plus de 20 ans.

Johannes Hillig et et Blicky IA

La guerre les a soudés. Volodymyr Zelensky et sa femme Olena Zelenska s'aiment plus que jamais. «Je pense que nous sommes plus proches et plus unis parce que nous nous sommes soutenus l'un l'autre comme nous l'espérions», s'est confié la femme du président ukrainien au journal britannique «Daily Mail».

La persévérance face à l'effusion de sang et aux turbulences politiques de son mari est pour elle «la preuve» qu'elle a épousé le bon partenaire 20 ans plus tôt. «Je crois que je ne l'ai pas déçu et qu'il ne me déçoit jamais.»

«Ce n'était pas une surprise pour moi»

Elle a raconté au média britannique qu'elle et leurs deux enfants vivaient séparés de Volodymyr Zelensky depuis l'invasion russe de février 2022. L'homme de 46 ans a choisi de rester dans la capitale ukrainienne en guerre, malgré la possibilité qui lui était offerte de se mettre à l'abri.

Le courage dont Volodymyr Zelensky fait preuve depuis 2022 n'a fait que renforcer l'amour d'Olena Zelenska pour son mari, même si les occasions de passer du temps avec son compagnon sont rares. «Je dois être honnête, oui, je suis fière de lui», a-t-elle déclaré, «mais ce n'était pas une surprise pour moi. C'était juste une preuve supplémentaire que j'avais choisi la bonne personne.»

L'Ukraine a encore besoin d'armes

La première dame d'Ukraine a fait l'éloge de son mari. Mais elle n'a pas oublié de faire savoir qu'elle détestait le président russe Vladimir Poutine. Selon elle, la Russie est dirigée par «une sorte de monstre».

La Russie lance presque chaque nuit des attaques massives de drones et de missiles contre des villes d'Ukraine, qui se défend depuis février 2022 contre cette guerre d'agression, assure-t-elle. C'est pourquoi le président ukrainien fait pression depuis des semaines sur ses alliés pour qu'ils livrent rapidement de nouveaux systèmes de défense aérienne. Les Etats-Unis et la Corée du Sud reprochent à la Corée du Nord de fournir à la Russie des munitions et des missiles pour la guerre en Ukraine.