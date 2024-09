Israël annonce de nouvelles frappes visant le Hezbollah au Liban

Manifestation à Tel-Aviv pour réclamer la libération des otages à Gaza

Des milliers d'Israéliens sont à nouveau descendus dans les rues de Tel-Aviv samedi soir pour critiquer l'absence d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, qui permettrait d'aboutir à libération des otages capturés lors de l'attaque du 7 octobre.

Les manifestations hebdomadaires sont devenues plus critiques à l'égard du gouvernement depuis que des responsables israéliens ont annoncé au début du mois que les cadavres de six otages avaient été retrouvés dans le sud de la bande de Gaza.

Photo: keystone-sda.ch

Le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, a déclaré que des militants du mouvement islamiste palestinien avaient tué les six otages d'une balle dans la nuque. Il a reproché aux dirigeants du Hamas d'avoir rejeté les conditions d'une éventuelle trêve et d'un accord de libération des otages après bientôt un an de guerre, mais les détracteurs de Netanyahu estiment que c'est lui qui devrait faire des concessions pour obtenir le retour des 97 otages encore retenus à Gaza, dont 33 sont morts selon l'armée.

Les critiques de Netanyahu affirment également qu'il cherche avant tout à se maintenir au pouvoir en apaisant les membres de la droite dure de sa coalition gouvernementale, farouchement opposés à tout accord avec le Hamas.

Source: AFP