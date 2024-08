Une coque qui transforme votre iPhone en Blackberry

1/6 Clicks, c'est le nom de cette housse de clavier jaune.

Tobias Bolzern

Soudain, un déclic se produit: un clavier jaune vif pour l'iPhone fait actuellement sensation. Clicks, c'est le nom du gadget, est censé apporter à l'iPhone l'expérience de frappe tactile des anciens téléphones Blackberry. Lors de notre test, le gadget n'a cessé de susciter des regards étonnés. Clicks est-il une bonne idée ou une absurdité totale?

Les avantages de Clicks

Les avantages sont évidents: après une courte phase d'adaptation, la frappe avec le clavier Clicks est agréablement tactile, rapide et surtout très précise. C'est justement pour les saisies de texte plus longues qu'un clavier physique est un grand avantage. Ce qui est également génial, c'est que toutes les combinaisons Mac courantes fonctionnent. Ainsi, on copie des textes en un tour de main avec Command+C, on passe d'une app à l'autre avec Command+Tab ou on lance directement une recherche avec Command+Espace. Le plus grand avantage de Clicks est que le clavier externe permet de se passer du clavier virtuel. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'on se rend compte de la place qu'il prend et que l'on voit soudain beaucoup plus de choses dans les apps, par exemple l'historique des messages dans iMessage. Clicks existe actuellement en différentes couleurs et le clavier est rétroéclairé pour pouvoir taper même la nuit.

Les inconvénients de Clicks

Celui qui utilise l'iPhone Max a déjà un grand appareil en main. Avec la coque Clicks, le téléphone donne presque l'impression d'être un boomerang. Même les modèles d'iPhone plus petits deviennent nettement plus grands avec l'étui et ne rentrent plus aussi facilement dans la poche du pantalon. Clicks a en outre une courbe d'apprentissage abrupte: les minuscules touches du clavier sont un véritable défi au début. Lors de notre test, il nous a fallu plusieurs jours pour ne faire que peu d'erreurs en tapant. De plus, l'étui ne convient qu'à un seul modèle d'iPhone. Si l'on achète un modèle plus récent, on a besoin d'un nouvel étui pour clavier. En outre, l'étui n'est pas compatible avec Magsafe et ne fonctionne donc pas dans tous les cas avec les accessoires Magsafe existants.

À qui s'adresse Clicks?

L'étui s'adresse d'une part aux utilisateurs nostalgiques d'un vrai clavier. Elle s'adresse également aux passionnés de technique qui aiment essayer de nouvelles choses et qui veulent investir un peu de temps pour maîtriser un gadget. Les clicks profitent surtout aux maximalistes de l'iPhone, qui préfèrent tout faire sur leur téléphone portable et ne prennent même pas en main leur ordinateur portable ou leur tablette.

Mais pour la plupart des utilisateurs, Clicks est plutôt moins adapté. Ceux qui aiment le design épuré de l'iPhone devraient justement s'en abstenir. Néanmoins, l'étui a sa raison d'être, car il remplit une niche. Jusqu'à présent, les Clicks sont disponibles pour les iPhones des séries 14 et 15, à partir de 129 euros. D'autres téléphones, également du monde Android, devraient suivre.