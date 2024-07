Un touriste espagnol piétiné à mort par un éléphant en Afrique du Sud

Les attaques d'éléphants ne sont pas rares dans la région (image prétexte/archives).

ATS Agence télégraphique suisse

Un touriste espagnol a été piétiné à mort par un éléphant après être sorti de sa voiture pour prendre des photos dans un parc sud-africain proche de Johannesburg. C'est ce qu'ont annoncé les autorités mardi. L'homme de 43 ans a été attaqué dimanche matin dans le parc national de Pilanesberg, très fréquenté car ses quelque 50'000 hectares de vie sauvage sont situés à seulement 200 km de la capitale économique sud-africaine, selon les responsables du parc.

La victime, sa fiancée et deux autres femmes conduisaient leur propre voiture dans la réserve lorsqu'elles ont aperçu trois éléphants et trois éléphanteaux, a précisé la police. «Les premiers éléments suggèrent que l'homme a arrêté le véhicule, est descendu et s'est approché des éléphants pour prendre des photos», a déclaré Sabata Mokgwabone, porte-parole de la police. «Les éléphants l'auraient attaqué et tué.»

Des attaques pas si rares

Pieter Nel, responsable de la conservation à l'Office des parcs et du tourisme de la province du Nord-Ouest, a expliqué que la matriarche du troupeau s'était «agitée» en voyant l'homme s'approcher. Il est «normal» que les éléphants «défendent leurs jeunes», a-t-il ajouté. «Beaucoup de touristes sont inconscients des dangers et ne réalisent pas à quel point ces animaux peuvent être dangereux», a-t-il déploré. Les autres occupantes de la voiture, toutes originaires de Johannesburg, sont indemnes, a précisé la police, qui a ouvert une enquête.

Les attaques d'éléphants ne sont pas rares dans la région. En 2021, un braconnier présumé avait été tué par des éléphants dans le célèbre parc national Kruger, en Afrique du Sud. L'an dernier, 50 personnes ont été tuées et 85 blessées par des animaux sauvages, principalement des éléphants, au Zimbabwe voisin. Le Pilanesberg et d'autres parcs sud-africains demandent aux visiteurs qui parcourent les réserves de garder les fenêtres fermées et de ne pas descendre de leur véhicule.