Hunter Biden plaide coupable et encourt jusqu'à 17 ans de prison

Hunter Biden, le fils du président américain, a formellement plaidé coupable jeudi de fraude fiscale devant un tribunal de Los Angeles. Ce revirement lui évite un nouveau procès après sa condamnation en juin dans une autre affaire.

«Coupable», a répondu Hunter Biden, 54 ans, lorsque le juge a égrainé les chefs d'accusation retenus contre lui, a rapporté le New York Times. Cet ex-avocat et homme d'affaires, aujourd'hui reconverti dans la peinture, était notamment confronté à un chef d'accusation de fraude fiscale et deux chefs de fausses déclarations pour ne pas avoir versé 1,4 million de dollars d'impôts au cours de la dernière décennie.

Il plaide finalement pleinement coupable

Le juge a fixé le prononcé de la peine au 16 décembre. Hunter Biden encourt jusqu'à 17 ans de prison.Avant même le début du procès jeudi matin à Los Angeles, son avocat Abbe Lowell avait dit au juge qu'il était prêt à plaider coupable, mais en utilisant une spécificité du droit américain permettant d'accepter d'être condamné tout en proclamant son innocence. L'accusation a cependant refusé cette procédure, préférant que le procès ait bien lieu.

Hunter Biden a signifié à ses avocats qu'il acceptait finalement de pleinement plaider coupable, sans accord avec les procureurs pour réduire sa peine, mais permettant ainsi d'éviter un nouveau procès embarrassant.

Le fils cadet de Joe Biden a en effet déjà été condamné cette année pour avoir menti sur son addiction aux drogues lors de l'achat d'une arme – un délit dans l'Etat du Delaware, fief des Biden. Sa peine, pouvant aller jusqu'à 25 ans de prison, n'a pas encore été prononcée.

Une vie marquée par les addictions

Lors des audiences à ce procès, le train de vie luxueux d'Hunter Biden, son couple en déliquescence ou encore son addiction à la cocaïne avaient déjà été étalés sur la place publique.

Sur le fond du dossier, pour justifier ce non-versement d'impôts, ses avocats plaidaient jusque-là la négligence lors d'une période chaotique pour Hunter Biden en raison de la dégradation de son addiction et de la mort de son frère Beau d'une tumeur au cerveau.

Hunter Biden, qui affirme ne plus toucher aux drogues depuis 2019, a déjà remboursé les impôts dus, de même que les amendes afférentes aux autorités.

Il avait auparavant conclu un accord de plaider coupable qui lui aurait évité une peine d'emprisonnement, mais cet accord s'était finalement effondré et, selon la presse américaine, le fils du président tentait depuis d'en conclure un nouveau.