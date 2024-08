Qui est le généreux et discret soutien financier de Trump, Timothy Mellon?

Le milliardaire Timothy Mellon, âgé de 81 ans, est connu pour son soutien aux candidats et aux causes conservatrices, notamment les lois controversées sur l'immigration et la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.

Timothy Mellon, l'héritier de 81 ans de l'empire bancaire Mellon de Pittsburgh, a fait le 31 mai la plus grande contribution à la campagne du candidat à la présidence Donald Trump de ce cycle électoral en faisant un don de 50 millions de dollars (près de 43 millions de francs).

Timothy Mellon, qui vit en retrait, est connu comme un ermite et évite les feux de la rampe ainsi que les cercles mondains des autres milliardaires américains. Il est un descendant de Thomas Mellon, un immigrant irlandais qui a amassé une fortune dans l'immobilier et la banque après son arrivée aux États-Unis en 1818. La famille Mellon, dont le grand-père Andrew était un ancien secrétaire au Trésor américain, pèse aujourd'hui plus de 14 milliards de dollars (près de 12 milliards de francs), selon la BBC.

Il ne finance pas que Trump

Né en 1942, Timothy Mellon a étudié l'urbanisme à l'université de Yale, où son père était un important mécène. En 1981, il a fondé la holding Guilford Transportation Industries, qui a rapidement racheté et fusionné trois entreprises ferroviaires. Plus tard, l'entreprise a acquis la marque de la célèbre Pan American World Airways, qui avait fait faillite depuis longtemps. Son objectif de maintenir la compagnie aérienne en vie a échoué.

Avant de faire récemment des dons à la campagne de Trump, Timothy Mellon soutenait déjà des candidats et des causes conservateurs. En 2010, il a fait don d'environ 1,5 million de dollars à l'État de l'Arizona pour couvrir les frais juridiques liés à la défense d'une loi controversée sur l'immigration.

Plus récemment, il a aidé à financer la construction d'un mur à la frontière mexicaine par le gouverneur du Texas, Greg Abbott. Robert F. Kennedy Jr., qui s'est retiré de la course à la présidentielle pour soutenir Trump, a lui aussi déjà pu bénéficier de dons.

«Trump a rétabli l'équilibre»

Dans ses mémoires auto-publiées en 2015, Timothy Mellon a dénoncé ce qu'il a appelé «l'esclavage redux»: c'est-à-dire les programmes d'aide sociale. Il a également affirmé que les électeurs noirs recevaient des «cadeaux» en échange de «votes» financés par «des gens qui travaillent dur et qui sont trop honnêtes ou trop fiers pour s'aventurer dans ce bourbier».

Malgré ses opinions majoritairement conservatrices, Timothy Mellon a parfois fait de petits dons à des démocrates, notamment 2700 dollars pour la campagne de la représentante progressiste de New York Alexandria Ocasio-Cortez en 2018.

Dans une rare interview accordée à Bloomberg en 2020, Timothy Mellon a exprimé son admiration pour Trump et a déclaré qu'il avait «fait les choses qu'il avait promises, ou essayé de faire les choses qu'il avait promises». Selon Timothy Mellon, la réalisation la plus remarquable de Trump a été «dans le commerce et dans la correction de l'équilibre entre notre pays et le reste du monde, en particulier la Chine». Depuis 2022, le mécène a déjà donné au total 125 millions de dollars (105 millions de francs) à la campagne de Trump.