«Hors de contrôle» 9000 personnes évacuées au nord Québec en raison d'un feu de forêt

Un feu de forêt «hors de contrôle» et attisé par des vents violents a entraîné l'évacuation de plus de 9000 personnes dans le nord-est du Canada depuis vendredi soir. Les habitants de Labrador City et de Wabush ont reçu l'ordre de quitter leurs maisons.