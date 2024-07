L'Inde pourrait renforcer et enrichir l'horlogerie suisse

L'essor rapide du marché du luxe en Inde devrait bénéficier aux fabricants de montres suisses. (archive)

ATS Agence télégraphique suisse

L'essor rapide du marché du luxe en Inde devrait bénéficier aux fabricants de montres suisses, surtout depuis que les deux pays ont conclu un accord de libre-échange, selon une étude de Deloitte publiée lundi. Le marché indien des produits de luxe est actuellement évalué à 7 milliards de dollars (6,4 milliards d'euros ou 6,2 milliards de francs) et pourrait atteindre «près de 30 milliards de dollars d'ici à 2030», d'après les projections du cabinet d'audit et de conseils, ouvrant des perspectives «d'expansion géographique lucrative» aux horlogers suisses, affirme cette étude.

En octobre, le cabinet, qui publie chaque année un rapport sur l'horlogerie suisse, avait identifié l'Inde comme un marché à fort potentiel pour les fabricants de montres suisses. Mais entre-temps, les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), dont fait partie la Suisse, ont signé un accord de libre-échange en mars, après 16 ans de négociations, poussant la branche suisse de Deloitte à examiner plus en détail ce marché.

La crainte d'un marché indien «complexe»

Le traité doit encore être examiné par les Parlements des pays de l'AELE mais «représente un jalon important vers le renforcement des liens économiques entre la Suisse et l'Inde», affirment les auteurs de cette étude. Car il doit permettre, sur une période de sept ans, de réduire progressivement les droits d'importation, qui «s'élèvent actuellement à 22-23%». Une taxe sur les produits et services, «qui est de 18% pour les montres» continuera à s'appliquer, calculent-ils, mais la suppression progressive des droits d'importation contribuera déjà à améliorer les marges des détaillants et à rendre le marché «plus attrayant pour les marques horlogères suisses».

Parmi les horlogers consultés pour cette étude, certains se montrent encore «quelque peu timorés» en raison de «la complexité du marché indien». Toutefois la baisse des droits de douanes permettra aux fabricants dans les gammes de prix inférieures «d'obtenir une meilleure rentabilité», et ainsi de venir offrir «un choix plus large de produits aux consommateurs indiens toutes classes socio-économiques confondues».

Selon les auteurs de cette étude, l'Inde est un important relai de croissance compte tenu de l'essor de la classe moyenne, du potentiel venant des mariages où les montres peuvent être offertes en cadeau ou encore de l'intérêt grandissant des jeunes générations pour les produits de luxe.