Une légende ultime de la country américaine accusée de viol

Garth Brooks, chanteur de country considéré comme le roi du genre aux Etats-Unis, est accusé de viol par son ancienne coiffeuse et maquilleuse, selon une plainte déposée jeudi devant un tribunal de Los Angeles. Les faits remontent à 2019. Cette femme, dont l'anonymat est préservé dans le document, l'accuse de l'avoir violée dans une chambre d'hôtel de la ville californienne. Traumatisée, elle dit avoir songé à se suicider.

«La plainte déposée aujourd'hui démontre que les prédateurs sexuels existent non seulement dans les entreprises américaines, à Hollywood et dans les industries du rap et du rock'n'roll, mais aussi dans le monde de la musique country», a indiqué son avocat, Douglas Wigdor, célèbre aux Etats-Unis pour son implication dans de nombreuses affaires de violences sexuelles révélées par le mouvement #MeToo.

Une légende de la country

Selon la plainte, Garth Brooks a déposé une plainte préventive au Mississippi en septembre, où il se dit victime de diffamation et de tentative d'extorsion, en affirmant que cette femme lui a réclamé plusieurs millions de dollars pour éviter des poursuites.

Le chanteur de 62 ans est une légende de la country, qui a explosé dans les années 1990. En 2015, il avait dépassé Elvis Presley dans le classement des chanteurs solo ayant vendu le plus d'albums aux Etats-Unis.