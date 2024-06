Une usine de batteries en Corée du Sud prend feu: au moins 22 morts

1/2 Un incendie s'est déclaré dans une usine de batteries au lithium en Corée du Sud.

Dix-huit ressortissants chinois figurent parmi les 22 personnes tuées dans l'incendie d'une usine de batteries au lithium en Corée du Sud, ont annoncé les pompiers lundi. Elles précisent qu'une personne restait portée disparue.

«Vingt étrangers figurent parmi les morts, dont 18 Chinois, un Laotien et une personne de nationalité inconnue», a déclaré à la presse un membre des pompiers sur place, Kim Jin-young, ajoutant que l'identification des victimes était difficile en raison de leurs brûlures.

Pas encore d'identifications des corps brûlés

Plus de 100 personnes travaillaient dans l'usine lorsque des ouvriers ont entendu une série d'explosions au deuxième étage, où les batteries de lithium sont inspectées et emballées, a expliqué la même source. Après avoir réussi à maîtriser le gigantesque brasier, les pompiers se sont introduits dans le bâtiment carbonisé par les flammes afin d'en extraire les corps. «La plupart des corps sont gravement brûlés et il faudra du temps pour les identifier», a souligné Kim Jin-young.

Les pompiers sud-coréens sont encore à la recherche d'une personne toujours portée disparue, a-t-il ajouté. Ils effectuent en outre «des opérations de refroidissement pour éviter que le feu ne s'étende aux usines voisines». Des dizaines de camions de pompiers étaient alignés à l'extérieur de l'usine, a constaté un journaliste de l'AFP, tandis que les secours évacuaient les corps, recouverts de couvertures bleues, à l'aide de brancards.

Difficultés à atteindre le foyer de l'incendie

Hautement inflammables, environ 35'000 batteries au lithium seraient stockées au deuxième étage de l'usine où s'est déclaré l'incendie. «Il était difficile de rentrer dans le bâtiment car nous craignions que d'autres explosions ne se produisent», a relaté Kim Jin-young, précisant que les pompiers ont combattu les flammes avec du"sable sec».

L'incendie s'est produit à Hwaseong, au sud de Séoul, dans une usine appartenant au fabricant sud-coréen Aricell, spécialisé dans les batteries. Les batteries au lithium sont utilisées dans tous les domaines, des ordinateurs portables aux véhicules électriques.

«Fermez les fenêtres»

Des images diffusées par l'agence Yonhap ont montré des panaches de fumée grise s'élevant au-dessus du bâtiment de l'usine ravagé par les flammes. Le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a demandé aux autorités locales de «mobiliser tout le personnel et les équipements disponibles pour se concentrer sur la recherche et le sauvetage des personnes», a indiqué son bureau. Yoon Suk Yeol a également prévenu les autorités qu'elles devaient «assurer la sécurité des pompiers compte tenu de la rapidité de la propagation du feu».

De leur côté, les autorités locales ont mis en garde les habitants de la ville de Hwaseong contre les fumées, leur recommandant de ne pas sortir de chez eux. «Il y a beaucoup de fumée en raison des feux dans une usine. Veuillez faire attention à la sécurité, notamment en vous abstenant de sortir», indique un message d'alerte envoyé par SMS. «Incendie d'usine. Veuillez faire un détour par les routes avoisinantes et les habitants des environs sont priés de fermer les fenêtres», prévient un autre message.

Gros producteur de batteries

La Corée du Sud est un important producteur de batteries, notamment celles utilisées dans les véhicules électriques. Cet incendie est l'une des pires catastrophes industrielles que le pays ait connues depuis des années.

En 1989, un accident dans une usine de produits chimiques à Yeosu, dans la province de Jeolla du Sud, avait fait 16 morts et 17 blessés. En 2020, trente-huit personnes ont péri dans l'incendie d'un entrepôt à Icheon au sud de Séoul.